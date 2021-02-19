長沙惠科8.6代廠 啟動量產

周五 (19 日) 陸媒報導指出，長沙惠科的消息人士透露，2019 年開始興建的長沙惠科第 8.6 代面板廠的顯示器模組生產線項目已經進入量產。

該項目總投資 320 億人民幣，月產能 13.8 萬片，主要生產 50 吋、58 吋、65 吋、70 吋 8K 液晶面板及 OLED 面板等，並設立光電顯示研究院，負責從事新一代顯示技術與材料研究。

預計該 8.6 代廠年產值可達 150 億人民幣，同時可吸引產業鏈上下游相關供應廠共逾 20 家，上下游供產鏈預計可達年產值 100 億人民幣。

長沙 8.6 代線是惠科第四條面板生產線，之前惠科在重慶、滁州、綿陽各建一條高世代液晶面板生產線，也讓惠科成為全球第四大電視面板製造商。

目前 2 月份 TV 面板報價依舊強勢，各尺吋價格平均上漲 2%～3%，主要淡季不淡的理由在於上游原料短缺及下游補庫存所致。

資料來源: Witsview

法人指出，電氣硝子及旭硝子發生意外，造成玻璃基板供應緊俏，使得面板關鍵材料短缺。另一方面，電視品牌大廠出現補庫存現象，備貨力道遠超過過去水準。

根據 Omdia 數據顯示，韓國廠三星和 LG 電子在 2021 年的 1、2 季的液晶面板規劃採購量分別年增 16%、32%。同時時，中國一線電視品牌廠的規劃採購量年增率介於 13%～36%。終端廠積極補庫存的策略反映對下游需求有著的強烈信心。

業界認為今年面板供需兩端均將保持一定熱度，預估今年面板業仍供不應求的局面。