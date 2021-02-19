〈台股盤前〉美股四大指數收黑 短線慎防回檔修正

美國上周初領失業金人數意外上升、全美氣候不穩導致部分工廠停工，加上拜登政府擬逐步進行加稅計畫，衝擊美股四大指數昨 (18) 日全面走跌收黑，台股昨雖續創高，但電子科技股普遍休息回檔，外資也由買轉賣，法人預估，台股短線資金將流向中小型股，整體大盤仍需慎防漲多拉回壓力，短線留意追高風險。

美股四大指數昨均收黑，道瓊指數下跌 119.68 點或 0.38%，收 31493.34 點；那斯達克指數下跌 100.14 點或 0.72%，收 13865.36 點；標普 500 指數下跌 17.36 點或 0.44%，收 3913.97 點；費城半導體指數下跌 31.45 點或 0.99%，收 3146.79 點。

盤面焦點方面，美國德州暴風雪影響當地石化業營運，也影響台塑生產基地，台塑宣布德州廠停工除影響其在當地產能外，也將使美國出口至亞洲的石化產品變少，市場認為，在供給轉緊下，可望帶動 PE、PP 等產品價格走揚。

美國暴風雪除影響塑化廠營運外，也衝擊半導體廠，包含三星、恩智浦、英飛凌等大廠接連宣布暫時停產，恐讓全球晶片吃緊狀況加劇，此外，上周日本發生強震，半導體上游材料光阻液供應商信越等宣布停工，傳出通路代理商崇越考量運輸成本，將調漲新合約報價，漲幅達近 1 成。

晶圓代工龍頭台積電董事長劉德音日前則在 2021 年國際固態電路會議專題演說時指出，先進製程 3 奈米持續依計畫推進，可望如期推出進入生產，預期今年下半年開始試產，明年下半年量產。

被動元件大廠華新科昨日公告自結，去年第 4 季稅前盈餘 23.86 億元，賺近半個股本、每股稅前盈餘 4.91 元，累計去年全年稅前盈餘 90.35 億元，年增 0.8%，每股稅前盈餘約 18.6 元，中小尺寸面板廠瀚宇彩晶也公告去年第 4 季自結，累計全年稅前盈餘 38.69 億元、年增 3.93 倍，居面板獲利王。

台股金牛年開紅盤，金管會主委黃天牧指出，台股創高仍有基本面支撐，並不是泡沫化，展望今年，金管會也將推動推動 9 項工作重點，並強化金融韌性，防杜資產泡沫風險。