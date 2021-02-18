外資提款晶圓雙雄68億元 捧錢加碼四大族群

外資今日現貨轉賣，期貨同步偏空，台指期空單增加 6168 口，空單來到 2.31 萬口，個股方面，外資今日從晶圓代工雙雄聯電、台積電提款逾 68 億元後，轉向加碼 NOR Flash、封測、面板與空運等族群股。

台股今日成交值略縮至 3655.26 億元，外資昨天大買 296 億元後，今天轉為賣超 32.24 億元；投信持續買超 6.3 億元；自營商也買 18.44 億元，三大法人合計賣超 7.71 億元。

外資今日買超最多的是 NOR Flash 記憶體相關的華邦電 5.36 萬張、旺宏 4.15 萬張，合計買超逾 9.5 萬張，外資也買超面板雙虎友達、群創共逾 5 萬張，以及封測的南茂、日月光投控、空運雙雄華航、長榮航等個股。

金融股方面，外資買超最多的是中信金 1.9 萬張，其餘則有永豐金、國泰金、開發金等個股。

外資賣超方面，聯電來到 20 年新高，外資逢高出脫 2.72 萬張、台積電也遭賣 7917 張，外資單日自晶圓代工雙雄提領逾 68 億元；外資也賣超彩晶 1.74 萬張；傳產族群則以中石化遭賣 1.42 萬張最多，其餘如海運相關的長榮、萬海，鋼鐵股中鋼及中鴻，以及中石化、台泥等也遭調節。

外資賣超較多的金融股則有新光金、兆豐金，ETF 則是街口布蘭特油正 2、富邦 VIX、元大滬深 300 正 2 等。

投信買超較多的個股也與外資普遍相同，包含群創 5389 張最多、日月光投控及旺宏各逾 2000 張，另外還有華邦電，而遭外資調節的長榮、聯電、台積電等個股，投信也進場承接。

投信今日賣超最多的則是友達 2.07 萬張、另外還有華航 5000 張、佳世達、南茂、台表科等逾千張，投信也調節傳產中的水泥雙雄亞泥、台泥，以及中鋼、大成鋼等個股。