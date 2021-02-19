〈台股盤中〉權值股熄火 股王、面板族群撐盤 回測16200點支撐

美股四大指數收黑，亞股同步開低，台股今 (19) 日在電子權值股熄火下，指數開低走低，下跌逾百點，由股王大立光、面板、二線塑化股抗跌撐盤，資金轉向中小型股，大盤回測 16200 點關卡，估成交量 3500 億元。

櫃買指數今日開小高震盪，上漲近 1%，其中生技醫療族群最強，漲幅逾 1%，其次為電子零組件與紡織纖維族群；文化創意、航運業表現相對弱勢。

觀察權值股表現，電子三雄中，大立光逆勢抗跌，大漲半根停板，收復半年線；台積電持續回檔休息，下跌約 1.4%；鴻海同樣開低走低，最低探至 109.5 元，跌幅約 3%；聯發科、聯電、日月光投控、台達電、金融指標股等表現疲弱。

美國德州暴風雪影響當地石化業營運，也影響台塑生產基地，市場認為，供給轉緊下，可望帶動 PE、PP 等產品價格走揚，台塑盤中由紅翻黑；二線塑化股包括聯成、華夏力守紅盤，上漲逾 2%，台苯、國喬、亞聚也有逾 1% 漲幅。

盤面上，面板股也躍升撐盤要角，彩晶去年第 4 季獲利由虧轉盈，去年全年稅前盈餘賺贏友達與群創，居面板獲利王，股價跳高震盪，上漲 2%，收復 5 日線，友達跟進上漲逾 3%、群創上漲 2%。

高價股今日漲跌互見，其中世芯 - KY 開盤一度挑戰 1000 元大關，但仍不敵大盤賣壓，翻黑下挫逾半根停板，躋身千金股曇花一現；亞德客下跌逾 4%，力守千元關卡；其他千金股僅旭隼上漲近 3%，其餘皆在盤下。

法人表示，台股開紅盤連續 2 日上漲創高，中長期均線持續多頭排列，下檔支撐強勁，短線仍有利多方走勢，惟須慎防漲多拉回壓力，留意追高風險。