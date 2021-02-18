台股站上16400點續創高 三大法人土洋對作賣超7.71億元

台股今 (18) 日走勢震盪，盤中一度漲逾百點，衝上 16517.73 點，但台積電回檔休息，權值股互有漲跌，資金輪動至傳產族群與 DRAM、光電等電子股，終場指數上漲 62.22 點，收在 16424.51 點，盤中、收盤續創歷史新高，三大法人土洋對作，合計賣超 7.71 億元。

台股今日成交值略縮至 3655.26 億元。觀察籌碼面，外資昨天大買 296 億元後，今天轉為賣超 32.24 億元；投信持續買超 6.3 億元；自營商也買 18.44 億元。三大法人合計賣超 7.71 億元。

美國科技股周三表現不佳，台積電 ADR 收跌 2.7%，台股現貨同步走弱，台積電終場下挫 0.45%，收 660 元；鴻海、聯發科同樣漲勢暫歇，分別收在 113 元、978 元；聯電 ADR 跌逾 3%，今日現貨則上漲約 1%，收 58.2 元；台達電、大立光表現最為強勢，上漲 2-3%。

DRAM 供應吃緊，三星、SK 海力士、美光加速生產 8GB 以上標準型記憶體，隨著報價上揚，市場看好台廠營運可望直接受惠，旺宏今日獲資金青睞，股價飆上漲停價 45.8 元，華邦電、晶豪科股價均大漲逾半根停板，記憶體模組廠威剛、創見、十銓等漲勢也不俗，僅南亞科表現偏弱。

光電族群今日表現有撐，在股王大立光領軍下，光學股亞光亮燈漲停，玉晶光與今國光也有逾 2% 的漲幅；此外，太陽能族群重獲資金青睞，茂迪、達能、太極、國碩約上漲 2-4%；不過，面板雙虎則在盤下整理，友達終場下挫 1.2%。

海運市場運價居高不下，萬海、陽明 1 月營收報喜雙創新高，加上波羅的海乾貨船綜合指數 (BDI) 17 日暴漲逾 17%，帶動航運族群再度揚帆，包括四維航、台航、新興等散裝航運股均亮燈漲停，貨櫃三雄也持續爆量上漲，陽明終場大漲逾 8%。