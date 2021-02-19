〈台股盤前要聞〉彩晶躍面板獲利王、臻鼎新廠後年投產 今日必看財經新聞

台股盤前要聞共有十大重點，其中，彩晶去年賺贏友達、群創，躍居面板獲利王；臻鼎積極擴廠，新設海內外 IC 載板、軟板及 SMT 廠預計後年投產。以下是今 (19) 日必看重要財經新聞。

彩晶營運報喜 去年稅前盈餘 38.7 億元賺贏面板雙虎 居獲利冠軍

中小尺寸面板廠瀚宇彩晶 (6116-TW) 昨 (18) 日公告去年第 4 季自結，稅前盈餘 27.7 億元，由虧轉盈，每股稅前盈餘 0.92 元，全年稅前盈餘 38.69 億元，年增 3.93 倍，更賺贏友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 的 27.88 億元、25.57 億元，居面板獲利王。閱讀全文...

彭博：白宮顧問致函台灣 求助解決車用晶片缺貨問題

彭博報導，拜登政府經濟顧問狄斯 (Brian Deese) 已經向台灣政府尋求援助，希望台灣幫助解決全球晶片短缺干擾美國車廠生產的問題。閱讀全文...

臻鼎跨大步 新設海內外 IC 載板、軟板及 SMT 廠 預計後年投產

臻鼎 - KY (4958-TW) 集團多箭齊發，昨 (18) 日正式簽約，以人民幣 7030 萬元 (約新台幣 3.02 億元) 取得深圳市寶安區 1.73 萬坪土地使用權，將由旗下禮鼎半導體投資開發生產包括 ABF、BT 等載板產品，預計 2022 年底完成裝機，並於 2023 年投產貢獻營收。閱讀全文...

漲價效應發威 聯詠 1 月獲利倍增 EPS 2.66 元

驅動晶片龍頭聯詠 (3034-TW) 昨 (18) 日公布 1 月自結，稅後純益 16.17 億元，年增 114%，每股稅後純益 2.66 元；受惠全產品線需求旺、營收規模放大，加上價格上漲紅利，聯詠 1 月獲利較去年同期倍增，淨利率高達 19.9%，相比去年、前年的 14.78%、12.31% 大幅成長。閱讀全文...

中鋼翁朝棟：全球經濟重拾成長動能 鋼市前景正面

中鋼 (2002-TW) 昨 (18) 日舉辦新春開泰祈福典禮，董事長翁朝棟指出，今年鋼市前景相當正面，加上各國陸續施打新冠疫苗，全球經濟可望重拾成長動能。閱讀全文...

華邦電去年 Q4 純益季增 5.74% 全年每股賺 0.33 元

記憶體廠華邦電 (2344-TW) 昨 (18) 日公告去年第四季財報，稅後純益 3.5 億元，季增 5.74%，較 2019 年同期轉盈，每股純益 0.09 元；去年全年稅後純益 13.04 億元，年增 3.8%，每股純益 0.33 元。閱讀全文...

華新科去年 Q4 賺近半個股本 全年每股税前盈餘 18.6 元

被動元件大廠華新科 (2492-TW) 昨 (18) 日公告自結，第四季稅前盈餘 23.86 億元，賺近半個股本、每股稅前盈餘 4.91 元，去年全年稅前盈餘 90.35 億元，年增 0.8%，每股稅前盈餘約 18.6 元。閱讀全文...

認列 PSCS 虧損影響 新唐去年 EPS 1.81 元 創六年低

新唐 (4919-TW) 昨 (18) 日公布去年財報，由於新唐自去年 9 月開始認列 Panasonic 半導體事業 (PSCS)，帶動去年營收近倍數成長、創新高，不過，由於 PSCS 目前仍處於虧損，也侵蝕獲利表現，去年稅後純益 5.33 億元，年減 4.49%，每股稅後純益 1.81 元，創六年新低。閱讀全文...

富邦 VIX 淨值跌破 3 元 溢價率又高逾 10% 留意下市風險

富邦 VIX 期貨 ETF(00677U-TW) 在 VIX 指數大幅下跌以及正價差成本兩者的影響下，單位淨值已於近期跌破 3 元，17 日來到 2.66 元，要留意下市風險；且富邦投信在官網上亦示警，富邦 VIX 目前溢價率已逾 10% 以上， 投資人應特別注意溢價過大所產生的價格波動風險，務必審慎評估價格的合理性，避免蒙受損失。閱讀全文...

金管會將推九項工作重點 強化金融韌性防資產泡沫

全體金融業去 (2020) 年稅前大賺 6756 億元，比前年增加 6.48%，再度刷新歷史新高紀錄，金管會主委黃天牧昨 (18) 日表示，金管會今年將推動 9 項工作重點，並強化金融韌性，防杜資產泡沫風險。閱讀全文...