【胡一帆專欄】中國宏觀經濟：復甦範圍將繼續擴大

2021 年中國經濟復甦範圍有望繼續擴大，GDP 增速料將從 2020 年的 2.3% 回升至 8% 以上。中國央行在 2 月初重啟流動性投放，以降低銀行間利率，並重申政策不會「急轉彎」。中國將繼續推進國內國際雙循環新發展格局，同時在中美關係依然緊張之際，深化與國際市場接軌。

經濟重歸疫情前增長軌道

隨著 GDP 在 2020 年第四季按年增長 6.5% 超過市場預期，中國經濟已重返新冠疫情前的增長軌道。雖然自 2020 年第二季以來經濟復甦冷熱不均 —生產和投資復甦強於消費，但我們認為 2021 年增長驅動力將出現輪動。隨著復甦範圍擴大至可選消費與服務領域，消費有可能實現低雙位數增長。我們認為近期部分地區新冠感染人數上升只會延緩而不會動搖服務業的復甦態勢，受壓抑的需求釋放應該會提振服務業。固定資產投資有望實現高個位數增長，主要受基礎設施和房地產投資拉動。另外，出口增速也可能達到高個位數甚至低雙位數。總之，中國 GDP 增長預計將從 2020 年的 2.3% 回升至 8% 以上，消費和投資將是主要驅動因素，且出口增長有望超過預期。

政策將逐步恢復常態，不會急轉彎

貨幣政策將確保流動性保持合理充裕，並有針對性地進行微調，但在可預見的未來政策利率不會上調。中國央行在 2 月初恢復向市場投放流動性，以降低銀行間利率，並表示有關常備借貸便利 (SLF) 利率將上調的傳言完全不屬實，這使得市場對流動性過度收緊的擔憂得以緩解。央行行長也強調，貨幣政策不會急轉彎。與此同時，財政刺激措施預計將有所縮減，赤字佔 GDP 比重有可能從 2020 年的至少 3.6% 降至 3% 左右，以保持宏觀槓桿率基本穩定，但是對重點領域仍將給予大力支持，包括城鎮化 2.0、新基建和綠色經濟等。隨著政策逐步恢復常態，我們預計 2021 年信貸同比增速應會從 2020 年 13.5% 的多年高位回落，但仍將保持在逾 11% 的相對較高水準。

中美緊張關係仍將持續

即使在拜登政府治下，中美緊張局勢仍可能持續，因為將中國視為戰略競爭對手已成為美國兩黨共識。中國早已預料到不論誰執掌白宮，中美緊張關係都將持續。在此背景下，中國著力推進以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。正如「十四五」規劃所強調，中國將聚焦科技自主創新、供應鏈安全、高品質增長以及繼續推進改革，同時進一步深化與國際市場接軌。去年 12 月，中國與歐盟完成了具有里程碑意義的投資協定談判；而在此之前，中國與多個國家和地區在去年 11 月達成全球規模最大的貿易協定—《區域全面經濟夥伴關係協定》。我們認為，對於川普在任期後段所挑起的地緣政治挑戰，中國政府的回應大多保持冷靜與克制。我們預期中國政府將觀察並瞭解拜登政府的對華立場，然後再決定採取相應的應對措施。

專欄為作者個人立場