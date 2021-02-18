日經：台灣19家主要科技大廠1月增收32% 成長幅度歷年最高

根據《日本經濟新聞》週四 (18 日) 報導，名列日經亞洲 300 強 (Asia300) 的台灣 19 家主要上市科技公司，今年 1 月營收年增 32%，創下 2013 年統計開始以來的最大增幅。由於產品供給不足以應付暢旺的需求，銷售價格的上揚也推高了各家企業的營收。

台灣 19 家主要科技公司的 1 月營收合計達到新台幣 1 兆 1472 億元，創下 1 月份的新高紀錄。在 19 家企業當中，有 16 家出現 2 位數的成長。

以往在耶誕假期過後，每年的 1 至 2 月通常都會進入淡季。不過面板大廠友達 (2409-TW) 表示，今年的需求完全沒有下滑，包含 2 月的春節假期也都持續著一天 24 小時的滿載作業。

在疫情影響下，筆電、遊戲機、5G 手機的需求都出現大幅增長，特別是這類產品所使用的 LCD 面板，皆出現供不應求的狀況。

友達在調查後發現 LCD 面板價格較去年同期上揚近三成，加上市場需求量的增加，也因而推高了公司營收。友達在今年 1 月增收 72%，同業的群創 (3481-TW) 也出現 66% 的增收。

在半導體方面，來自中國智慧型手機廠商的需求依然暢旺。例如聯發科 (2454-TW) 就出現 78% 的增收，多家企業都出現明顯增長。友達的彭双浪董事長就指出，LCD 面板的強烈需求在上半年仍將持續。

台灣企業不僅通包蘋果 (AAPL-US)iPhone 的生產，也吃下全球超過六成的晶圓代工市場、電腦超過八成、伺服器更將近九成，還有九成的 iPad 生產也由台灣企業拿下。產品也主要供應給美、日、中的大型企業，台灣科技產業的動向也成為全球科技業景氣的重要指標之一。