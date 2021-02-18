研究：蘋果iPhone 12 Pro Max是全美最受歡迎的5G手機

儘管推出時機晚，明顯並未妨礙蘋果 (AAPL-US) 在美國 5G 市場上的稱霸情況。一項新的研究指出，iPhone 12 Pro Max 已經成為美國最受歡迎的 5G 手機。

根據 PCMag 引用 Speedtest.net 母公司 Ookla 和研究公司 M Science 的數據，截至今年 1 月，蘋果的 iPhone 12 Pro Max 在美國 50 個州中有 49 個州，成為最受歡迎的 5G 智慧手機。唯一的例外是佛蒙特州 (以及首都華盛頓 DC)，是由 iPhone 12 Pro 居冠。

蘋果去年推出的 iPhone 12 系列均配備 5G，但起價 1099 美元的最貴機型 iPhone 12 Pro Max 卻最受歡迎。報導指出，這表明想早期採用 5G 的使用者，傾向願意在 iPhone 上花費更多。

排名前五最受歡迎的 5G 手機中，iPhone 12 位居第二，iPhone 12 Pro 排名第三。第 4 名是三星的 Galaxy S20 +，第五是三星 Galaxy S20 Ultra，在研究進行時，三星 Galaxy S21 系列尚未發布。

iPhone 12 mini 相較之下，就沒有這麼受到歡迎，在 iPhone 系列中奠底，而與這一結果相同的是，三星尺寸最小的 Galaxy S20 5G，也是系列中銷售最差的。

這項研究共追蹤 33 款 5G 機型，蘋果及三星包辦了前 13 名，然後才輪到非這兩家公司的 V60 ThinQ，名列第 14 位。