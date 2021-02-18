〈焦點股〉營收報喜+BDI飆漲 航運族群股價揚帆

海運市場運價居高不下，萬海 (2615-TW)、陽明(2609-TW) 1 月營收報喜，雙雙寫下新高紀錄，加上波羅的海乾貨船綜合指數 (BDI) 17 日暴漲逾 17%，帶動航運族群再度揚帆，包括四維航(5608-TW)、台航(2617-TW)、新興(2605-TW) 等散裝航運股均亮燈漲停，貨櫃三雄也持續獲買盤追捧。

陽明 1 月營收 204.46 億元，年增 44.47%、月增 21.21%，首度突破 200 億元大關；萬海昨天公布 1 月營收 135.44 億元，年增 105.63%、月增 16.67%；長榮則已經在年前公布 1 月營收，一舉登上 284.35 億元，年增 71.7%、月增 15.68%。

台股昨天牛年開紅盤，長榮獲三大法人聯手敲進 5.9 萬張，陽明也獲買超逾 2.3 萬張，兩檔個股今天再度吸引資金進駐，盤中成交量位居台股前二名，長榮一度大漲逾 5%，最高來到 38.9 元，陽明高點則落在 25.95 元，逼近漲停價。萬海表現也不俗，一度衝上 47.5 元，但盤中漲勢略收斂至 3% 左右。

全球海運需求回升，加上中國大量採購鐵礦砂與穀物等民生物資，激勵 BDI 連二日大漲，17 日急漲 17.46% 來到 1756 點，其中，海岬型船需求強勁，BCI 單日飆漲 28.75%，創逾 1 年以來新高；巴拿馬型船也升至 10 年高點，BPI 漲幅達 18.38%。

農曆年前通常為散裝航運淡季，但多家企業 1 月營收仍創新高，市場看好散裝航運今年可望擺脫疫情陰霾，重返獲利。四維航、台航、新興今天匯集人氣，均亮燈漲停，中航也一度攻上漲停價，漲停打開後仍有 8% 左右的漲幅。