華碩攜手陽明大學簽署AI前瞻計畫 瞄準醫療診斷應用

品牌大廠華碩 (2357-TW) 醫療布局新進展，今 (26) 日宣布與陽明大學再簽署三大 AI 前瞻計畫，加速研發針對肺癌、失智、精神疾病等重大疾病創新診斷治療，也是雙方繼去年推動「華陽計畫」後，再度深化產學合作。

華碩與陽明大學合作 AI 前瞻計畫有三大項目，包括「以機器學習預測非小細胞肺癌之預後」、「腦神經細胞影像之臨床前失智症藥物開發評估」、「智慧腦影像診斷平台」，將加速產學醫一條龍研究進程。

華碩全球副總裁暨 AICS 負責人黃泰一表示，華陽計劃是由華碩業師開設課程，與生醫產業進行實證應用，培養產學接軌能力，臨床部分也導入 ICD-10 編碼 AI 推薦引擎，建置結構化與標準化的醫療數據庫；華陽計畫也與台北榮民總醫院胸腔部合作，藉由 AI 分析台灣肺癌病患臨床大數據。

在智慧腦影像診斷平台方面，華陽計畫彙整榮總、陽明大學上千筆台灣確診精神疾病及健康成年人腦部 MRI 影像，並導入美國精神與神經退化疾病腦影像資料庫，經 AI 演算及深度學習後，可提供客觀生理指標協助臨床診斷、預後。

華碩近年持續拓展醫療事業版圖，除與醫療院所簽署 MOU 外，旗下 AI 研發中心 (AICS) 也舉辦智慧醫療技術發表會，分享 ICD-10 智能編碼、醫療大數據搜尋系統、非計劃性再入院病人向量分析技術、不良反應藥歷與用藥安全系統等四大智慧醫療應用。