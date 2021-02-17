聖路易Fed總裁：比特幣不會對美元帶來太大威脅

聖路易 Fed 分行總裁 James Bullard 周二 (16 日) 表示，他認為市場對比特幣興趣的增加，不會對美元作為世界儲備貨幣的地位構成嚴重威脅。

Bullard 指出，全球經濟仍是美元做主，無論黃金價格的漲跌，或昰比特幣的波動，都沒有真正影響到這一點。

受到美國大舉印鈔進入市場的影響，全球都希望尋找方法，來對沖通膨或美元等法定貨幣的貶值，而比特幣近期尤其受到關注，多頭認為它有「數位黃金」的特性，值得買入，這一想法推高比特幣價格一度已經升至 5 萬美元上方。

自 2008 年以來一直領導聖路易 Fed 的 Bullard，對這一發展感到擔憂。他表示，在美國內戰前，會有各銀行發行自家貨幣的現象，但人們不喜歡貨幣交易上的不統一。他認為，在加密貨幣進入之後，人們最終也還會希望貨幣統一，不是各家商店收取各式不同的貨幣。

不過，隨著更多機構的關注，包括 BNY Mellon 和萬事達卡等老牌金融公司，已經對比特幣開放綠燈，而特斯拉更超前部署，宣布會購買 15 億美元的比特幣，並規畫未來可使用比特幣購車。

對比特幣的崛起態勢，Bullard 表示，貨幣競爭是常見的，這種情況持續了幾個世紀，投資者希望貨幣能保值，成為安全的避風港。

他認為，歐元及日圓算得上強勢貨幣，但還不足以取代美元。而黃金、比特幣這種資產，想取而代之非常困難，未來也不會有任何變化。