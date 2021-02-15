比特幣再創新高價格 華爾街關注及參與程度加大

比特幣近日依然表現強勢，儘管未見飆升，但周末期間盤中仍再寫新高點，至 49716 美元，直逼 5 萬美元關卡。

據 Coindesk 報價，至台北時間周一 (15 日)8:44，比特幣價格報 48911 美元，24 小時漲幅為 2.4%。今年以來，比特幣漲幅已近 70%。

(圖表取自 Coindesk)

受到機構方的支持，以及馬斯克 (Elon Musk) 的特斯拉大力購買激勵，比特幣漲勢未歇。加拿大金融監管機構已批准一支比特幣 ETF 上市，為全球首例，名為 Purpose 比特幣 ETF，於多倫多證交所掛牌。

原本與比特幣盡量劃清界線的傳統金融業，也在更多客戶的壓力下，更多地涉及此一領域。

繼紐約梅隆銀行上周表示，已經成立新部分為客戶打理數位貨幣之後， 摩根士丹利旗下 Counterpoint Global，也傳出正考慮比特幣是否適合其投資者。若摩根士丹利最終批准，將意味數位貨幣獲得一家擁有近百年歷史的華爾街老牌金融機構支持，以及新一批資金的流入。

Oanda Corp. 資深市場分析師 Edward Moya 表示，比特幣繼續飆高的關鍵，是獲得更多的公司認可。比特幣在周末期間強升並不少見，未來幾天若出現大幅波動，也不需訝異。

關於比特幣是否具有價值，仍存在激烈的爭論。最近，《黑天鵝》的作者 Nassim Nicholas Taleb 表示，他已經出脫所有的比特幣。Taleb 在推特上說，當貨幣本身的波動，比其可能購買的商品更大時，這是一種失敗 (至少目前如此)，比特幣無法為商品定價。

對於比特幣價格的飆升，也因此被許多分析師定義為牛市投機性過剩的又一例證。

有跡象表明，更多的華爾街重量級人物可能會涉足加密貨幣市場。摩根大通聯合總裁 Daniel Pinto 認為，比特幣還未能滿足客戶的需求，但他預計這一情況將會改變。