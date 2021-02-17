3天湧入60億美元排隊投資！SpaceX完成新一輪8.5億美元募資

據 CNBC 週二 (16 日) 引述消息人士報導，SpaceX 於上週完成另一輪 8.5 億美元的募資，由於市場希望提前布局 SpaceX 「星鏈計畫」 (Starlink) 與 Starship ，此次募資吸引高達 60 億美元資金排隊注資。

消息人士表示，SpaceX 以每股 419.99 美元的價格籌集新資金，使估值較 8 月份暴增 60% 至約 740 億美元。去年 8 月 SpaceX 以 460 億美元的估值對外籌集近 20 億美元。

消息人士說，此次募資除了能為 SpaceX 太空、星鏈計畫提供燃料外，公司內部人士和現有投資人還能夠透過次級交易額外出售價值 7.5 億美元股票。

值得注意的是，SpaceX 這次的籌資僅吸收市場上一部分的可用資金，消息人士表示，SpaceX 在公布籌資後短短三天內收到「瘋狂的投資需求」，市場上欲投資 SpaceX 的資金高達 60 億美元。

星鏈計畫致力於建立由數千顆衛星組成的網路，為用戶提高更快速的網路，是 SpaceX 眼前重要的投資計畫之一。SpaceX 領導層曾估計，星鏈建造成本約 100 億美元以上，不過建置完畢後每年可帶來 300 億美元營收，約為目前火箭業務年營收 10 倍以上。

SpaceX 迄今已為星鏈計畫發射 1000 多顆衛星，並開始向全美、加拿大、英國推出公開測試版網路服務，允許所在地區潛在用戶預購星鏈計畫的網路服務，預定 2021 年中下旬上線，其他地區則要等到 2022 年。

星鏈計畫的網路設備 （圖：SpaceX ）

SpaceX 上週在遞交給美國聯邦通信委員會 (FCC) 的一份文件中表示，星鏈計畫公開測試版推出以來至今僅三個多月，在美國與全球以擁有超過 1 萬名用戶。

此外，SpaceX 執行長馬斯克 (Elon Musk) 上週說，SpaceX 計劃最終將星鏈拆分並公開上市，主因在於星鏈預料未來一年需要大量資金才能彌平龐大的現金缺口，等到能合理預測現金流，便會盡快 IPO。

SpaceX 也正致力於研發 Starship 火箭，儘管現階段已成功發射多個 Starship 原型機並締造數個里程碑，但最近兩次發射都在著陸時爆炸，未來幾週內預計將再進行另一次的火箭試飛。

Starship 原型機試飛（圖：SpaceX ）

Starship 是 SpaceX 的太空旅行計畫的重要目標，SpaceX 致力於開發可重複使用的太空船，執行貨物運輸、多達 100 人的登月計以及火星殖民等任務。