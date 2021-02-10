日經：蘋果正與台積電合作開發Micro OLED面板

據日經 (Nikkei) 周三 (10 日) 引述消息人士報導，蘋果正與台積電合作開發 Micro OLED 面板 ，由於 Micro OLED 面板技術需求較以往 LCD 或 OLED 還高，因此需仰賴台積電優異的技術能力。

一位直接了解該項目的知情人士表示，相對於電視大面板，像 AR 眼鏡這類輕型設備需要非常小的面板，鑒於台積電優異的技術能力，蘋果正與其合作開發此技術。

除台積電外，日經引述知情人士表示，蘋果還從面板大廠友達等面板業者聘請數十名資深技術專家來加入 Micro OLED 研發計畫。

知情人士表示，Micro OLED 面板的項目仍處於試產階段，預估將使用台積電設備與製程，不過，要實現大規模生產還需要幾年時間。目前正在開發的顯示器面板尺寸不到 1 吋。

日經表示，該項目位於目前於桃園市龍潭區蘋果的實驗室所進行，除 Micro OLED 面板外，蘋果還正加速發展 Micro LED 面板技術，目前 Micro LED 研發進展較快，蘋果已經與晶電合作開發該技術，期望最終將該技術用於 Apple Watch、iPad 與 MacBooks。

不過，知情人士說，並非蘋果開發的每項技術最終都會導入產品，但蘋果可以戰略性強化自身專利組合，並藉由技術進步讚下一代技術上取得更多話語權。

Micro-OLED 採單晶矽晶圓為背板，具有自發光、厚度薄、質量輕、視角大、發光效率高等特性，而且更容易實現高 PPI (像素密度)、易於攜帶、功耗低等特性，特別適用於 AR、VR 等顯示穿戴式設備。