〈美股盤後〉金融、景氣股領漲 費半延續晶片利多 三大指數周漲逾 1%

隨著經濟復甦、疫情逐漸趨緩、刺激政策即將出台，周五 (12 日) 金融、能源股推動大盤走高，費半受惠於拜登解決晶片荒利多，指數勁揚 1.32%，總計本周三大指數漲幅逾 1%，並紛紛創下新高。

美股財報周即將告一段落，多數企業優於預期，顯示企業基本面正在復甦，根據 FactSet 統計，標普 500 指數成分股中約有四分之三的企業財報優於市場預期。

經濟復甦、疫苗大範圍接種等利多穩定近期市場信心，標普 500 指數波動率指數、也是市場恐慌指數 VIX 周五下跌 6.02% 收至 19.97，已重回 2020 年 2 月底疫情爆發前的水平。

政經消息方面，美國眾議院民主黨周四批准一項 9400 億美元的紓困協議，其中包含支付數百萬美國人 1,400 美元的現金支票以及共和黨反對的其他措施。

此外，美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 在與 G7 財長和央行行長的線上會議中呼籲各國還需進一步提供財政支持以延續經濟復甦的動能。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.08 億例，死亡數近 238 萬例。

美國方面累計確診達 2748 萬例，累計死亡數超過 48 萬，不過，受惠於疫苗大範圍接種，美國疫情正在趨緩，據 Covid Tracking Project 數據顯示，目前美國 47 個州 7 日新確診案例平均值正在下降。

目前美國疫苗接種已優於拜登 100 天 1 億劑計畫所規劃的進度，並和輝瑞 、Moderna 達成額外 2 億劑的新冠疫苗採購協議，最快在 7 月底前，疫苗總數足以供應全美 3 億多人口接種。

周五 (12 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 27.7 點，或 0.10%，收 31,458.40 點。

標普 500 指數下上漲 18.45 點，或 0.50%，收 3,934.83 點。

那斯達克指數上漲 69.7 點，或 0.5%，收 14,095.47 點。

費城半導體指數上漲 39.03 點，或 1.23%，收 3,219.87 點。

標普 11 大板塊多數收紅，能源、金融、材料與健康醫療領漲，科技、通訊服務與、非必需消費品漲勢較疲軟。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王皆以小漲作收。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.18%；臉書 (FB-US) 漲 0.04%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.30%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.48%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.20%。

道瓊成分股漲多跌少。英特爾 (INTC-US) 上漲 1.90%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.42%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 1.45%；高盛 (GS-US) 上漲 1.32%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 1.70%。

費半成分股強勢大漲，近 6 成漲幅超過 1%。半導體測試廠泰瑞達 (TER-US) 大漲 5.46%；美光 (MU-US) 漲 1.77%；應用材料 (AMAT-US) 漲 3.27%；高通 (QCOM-US) 漲 1.66%；AMD (AMD-US) 漲 1.20%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.90%。

台股 ADR 僅台積電收黑。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.79%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.46%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 1.70%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.08%。

個股消息

迪士尼 (DIS-US) 公布最新一季財報，儘管串流平台業務持續成長，然而受到冬季疫情惡化影響，導致樂園業務營收下滑 26 億美元，目前還未有確切樂園重啟的時程表，使周五股價下跌 1.70%。

受惠於經濟復甦預期持續提振美債殖利率，周五金融股漲勢強勁，富國銀行 (WFC-US) 上漲 2.44%，摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.42%，高盛 (GS-US) 也有 1.32% 的漲幅。

美國內華達州官方宣布，由於疫情逐漸趨緩，將所有餐廳、酒館等於設施店內顧客容量提升至 35%，激勵周五酒店類股上漲，永利度假村 (WYNN-US) 漲 2.85%、凱薩 (CZR-US) 上漲 2.26%，米高梅 (MGM-US) 則上漲 1.78%。

此外，儘管周四 OPEC 下調原油需求預期，周五能源股仍重回市場懷抱，石油龍頭埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 1.34%，雪佛龍小漲 0.58%，赫斯 (HES -US) 漲 3.57%，卡博特石油天然氣 (COG-US) 則上漲 4.71%。

谷歌、微軟與高通周五對 NVIDIA 的 Arm 收購案表示抗議，認為該受購案將破壞關鍵科技業的競爭，要求美國監管機構介入調查，使 NVIDIA 周五股價下跌 1.90%。

經濟數據

美國 2 月密大消費者信心指數初值報 76.2，預期 80.8，前值 79。

華爾街分析

對沖基金 Great Hill Capital 董事長 Thomas Hayes 表示，在目前美債殖利率利率上升、經濟成長速度加快的環境下，市場低估系統中所有資金的滯後效應，價值和景氣型類股表現將優於大盤。

除了經濟復甦與疫苗等利多外，瑞信首席美國股票策略師 Jonathan Golub 認為企業財報優異的表現也是近期漲勢原因之一。他表示，截至周四，美股第四季度 EPS 已超過去年同期水平，預計連四季滾動式 EPS 將於第二級達到創紀錄的水平。

不過，殖利率持續上揚也使一些投資人擔憂股市熱錢可能因此轉入債市，安聯投顧策略主管 Johan Grahn 強調，現在談論這點還為時過早。

Grahn 表示，過去 40 年來利率水平持續下滑，以投資者的角度來看，若想自投資組合增加標的來取得超額報酬，那首選也不會是債券。