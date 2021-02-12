美國敲定額外2億劑疫苗協議 最快7月底備妥供全美人口使用

美國總統拜登 (Joe Biden) 周四宣布，已和輝瑞 (PFE-US)、Moderna(MRNA-US) 達成額外 2 億劑的新冠疫苗採購協議，最快在 7 月底前，疫苗總數足以供應全美 3 億多人口接種。

拜登周四訪問國家衛生研究院時證實，聯邦政府已在周四下午簽署最終合約，Moderna 和輝瑞將各自供應額外 1 億劑的新冠疫苗，並稱兩家公司正在加快生產速度，盼能在 5 月底前各產出 1 億劑疫苗，較原先計劃提前 1 個月。

拜登表示，加上額外 2 億劑的疫苗，美國將擁有足夠的疫苗供 3 億多人口進行 2 次接種，不過，周四敲定的額外供應，預計要等到 7 月底才能備妥。

一位白宮官員預計，今年夏末，聯邦政府總計將收到 6 億劑疫苗，但要將劑量完全投入龐大的美國人口，可能需要花費更多時間。

拜登在國家衛生研究院發表演講時，除了感謝醫護和研究人員在疫情危機期間做出的犧牲，他還對前總統川普的疫苗計畫提出嚴厲批評，指責川普沒有購買足夠劑量的疫苗、沒有部署疫苗配送作業、沒有動員足夠人力進行接種，也沒有在全國設立足夠的接種場所。

拜登稱：「在我接任總統以前，美國沒有任何可為全國多數地區接種疫苗的計畫，我就直說了，這真是一團糟，而且這需要花費時間處理。」

根據美國疾病管制和預防中心 (CDC) 報告，截至周四，全美已有 3300 萬位民眾施打第一劑疫苗，並有 1000 萬人已完全接種。