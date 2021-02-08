中國平台經濟反壟斷指南上路 監管網路巨頭保護市場公平競爭

中國國務院反壟斷委員會 7 日發布關於平台經濟領域「反壟斷指南」，從相關市場界定、壟斷協議的認定、市場支配地位的認定等方面做出明確解釋。未來若有平台業者透過大數據優勢或限制價格等行為，都可予以執法懲處。

反壟斷指南提及，反壟斷執法機構對平台經濟領域展開反壟斷監管，主要有四大目的，分別為保護市場公平競爭、依法科學高效監管、激發創新創造活力、維護各方合法利益，該指南自公布之日起正式實施。

其中，平台經濟領域壟斷協議是指經營者排除、限制競爭的協議、決定或者其他協同行為，而協議、決定可以是書面、口頭等形式。其他協同行為是指經營者雖未明確訂立協議或者決定，但通過數據、算法、平台規則或其他方式實質上存在協調一致的行為。

至於如何判定是否有壟斷行為，該指南指出，將會分析平台市場發展狀況、現有競爭者數量和市占率、平台差異程度、規模經濟、潛在競爭者情況、創新和技術變化等。

若是平台經濟出現壟斷市場行為，將會依據反壟斷法進行相關懲處，包括附加限制性條件，或是附加剝離資產等結構性條件，甚至要求其開放網路、數據或是平台等，進一步達到市場公平競爭之效。

阿里巴巴 (BABA-US) 旗下螞蟻集團，去年底原計畫於香港和上海交易所同步掛牌，有望成為史上最大規模 IPO 案，不料被中國監理機關在最後一刻喊卡，不過，近期傳出阿里已與監管機構就整改計畫達成共識，將公司業務重整為金融控股公司，並接受與銀行業類似的資本要求規範，同時尋求恢復 IPO 的可能性。