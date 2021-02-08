【安聯投信】半導體發威 台股周線收紅 鼠年亮麗封關

5 日是台股在台美供應鏈經貿對話登場、美國刺激方案進展正面等利多消息激勵下，半導體再度發揮撐盤要角，盤中一度逼近萬六大關，雖然盤中漲幅收斂，不過終場以上漲 96.18 點，收在 15,802.40 點，鼠年亮麗封關，周線收紅，鼠年漲幅高達三成。成交量約新台幣 2804.07 億。

針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，儘管稍早盤勢出現較大波動，但在基本面的支撐以及籌碼面的調整後，半導體族群逐漸重返盤面重心，相關板塊走勢回歸長線基本面的需求，像是受惠於車用晶片的相關應用與發展的關鍵供應鏈，需求可望持續暢旺，從去年底開始的供應鏈緊俏狀況短時間內應難緩解。

在企業獲利方面，根據安聯投信內部最新研究及評估，台股企業 2021 年企業獲利增長有望來到 22.8% 左右，較前一個月預估值再上修，其中電子業約為 25%，非金電則因為去年基期較低緣故，獲利成長有望來到 45% 左右水準。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，儘管時序上接近農曆長假，但目前看來終端市場對於智慧型手機、筆電以及受惠於宅經濟相關 3C 商品，需求持續強勁，顯示缺料、缺貨題材有望延續，上游產能持續吃緊，基本面持續樂觀。

鍾安綾表示，在資金持續寬鬆，且預期有基本面的支持下，年後開盤可望持續樂觀。在題材上，長期持續看好電動車、高速傳輸、疫情後消費回溫受惠股如製鞋。至於在後續觀察上，年後可密切觀察兩大方向：一是新年假期消費狀況，節後庫存狀況 ；其次是疫情控制狀況與疫苗成效。

在類股與題材方面，在重要權值企業資本支出及展望正向下，半導體將持續為台股重點族群，而在 AI、車用電子、雲端伺服器與高速傳輸等長期成長趨勢持續不變下，相關族群可持續參與；短線上，從去年底開始的缺貨漲價題材應會延續，相關族群也有表現機會。

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