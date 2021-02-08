〈財報〉軟銀集團前三季合併純益創新高 突破3兆日圓

日本軟銀集團 (SBG)(9984-JP) 週一 (8 日) 盤後公布最新財報，基於 IFRS 的 2020 年度 (至 2021 年 3 月) 前三季合併純益報 3 兆 551 億日圓，創下同期間的新高紀錄。全球性的股價上揚，讓軟銀願景基金 (SoftBank Vision Fund，SVF) 的運用績效出現改善，通訊子公司的軟銀 (9434-JP) 也同樣表現良好。

另外在財測方面，軟銀集團表示由於未知因素眾多，全年度的合併業績預測困難，所以不公布財測數據。

軟銀集團股價週一收在每股 9485 日圓，較前一個交易日上揚 4.45% 或 404 日圓。

軟銀集團股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

基於 IFRS 會計準則的 2020 年度前三季合併財報關鍵數據：

營收報年增 6.1% 至 4 兆 1380 億日圓。

稅前利益報年增 133.0% 至 3 兆 3615 億日圓。

歸屬公司股東純益報年增 541.1% 至 3 兆 551 億日圓。

軟銀集團在這段期間，從持股公司投資業務獲取 8465 億日圓的投資利益，另外從軟銀願景基金 1 號 (SVF1) 及 2 號 (SVF2) 也取得 2 兆 7288 億日圓的投資利益。

稅前利益報 3 兆 3615 億日圓，較去年同期增加 1 兆 9118 億日圓。

軟銀集團過去在 2020 年 3 月 23 日宣布，為了實施庫藏股與削減負債，要在一年時間內最高處分價值 4.5 兆日圓的公司資產。藉由處分或資金轉換所取得的資金當中，最多將花費 2 兆日圓來實施庫藏股，餘額部分則用於清償債務與公司債的買進。其中在資產處分與資金化的部分已在 Q2 結束前完成 4.5 兆日圓的目標額度。

另外在 Q1、Q2 前後六個月時間，資產的處分與資金化的金額也達到 5.6 兆日圓。超標部分的資金還尚未決定用途，軟銀集團表示為保持今後財務的健全性，會在全新投資與股東配息之間取得平衡，再作出決定。

2020 年度 Q3 純益報 1 兆 1719 億日圓，大約是去年同期的 21 倍。