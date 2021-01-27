日經：旭化成因火災關係 委託瑞薩生產車用晶片

日本旭化成 (3407-JP) 的一座工廠在 2020 年 10 月發生火災，造成集團所屬的半導體工廠產線停頓。然而根據日本經濟新聞週三 (27 日) 報導，旭化成委託日本 MCU 大廠瑞薩電子 (Renesas)(6723-JP) 代為生產，因火災所導致的半導體供給不足的擔憂得以減緩，汽車製造業預料不會受到太大衝擊。

不過，近期汽車生產快速復甦以及電動車普及所引起的車用半導體供應不足問題依舊存在，對於日本國內的汽車大廠而言，如何確保半導體調度穩定仍是重要課題。

瑞薩在日本的主力工廠「那珂工廠」，利用產品良率較高的 8 吋晶圓產線來進行替代生產作業。該工廠原已生產別的車用半導體，這回是利用剩餘產能生產。

瑞薩代為生產的是石英震盪器所使用的 IC。該產品多使用於汽車防止撞擊或減輕損害的安全系統，旭化成在這塊市場有相當高的市占率，但受這次火災影響，還無法得知產線何時復工，為了維持供應，旭化成委託日本國內外的製造廠代為生產。

目前瑞薩將代工生產的樣品送交汽車製造商，大型汽車製造商展開驗證作業，瑞薩有可能在春季左右展開供貨。

日本豐田汽車 (7203-JP) 有透過集團旗下的 DENSO(6902-JP) 及 JTEKT(6473-JP) 使用這回旭化成因火災而導致生產受到影響的半導體。不過豐田在火災前就有一定程度的庫存，旭化成也確保安全庫存量。目前豐田的生產仍持續，旭化成也找到替代生產方式，預估火災意外對豐田的影響相當有限。

但其他車用晶片方面仍面臨全球性短缺。日、美、德等各國政府，都請託台灣政府在車用晶片方面增產。