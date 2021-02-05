夏普宣布C類特別股已全部註銷、財報可能延後公布

鴻海 (2317-TW) 轉投資的日本夏普 (Sharp)(6753-JP) 在 5 日 (週五) 表示，該公司在過去財務惡化時所發行的 C 類無表決權特別股，已全部完成註銷。此外，該公司也在同 (5) 日宣布，原定 2 月 15 日前公布的 2020 年度 (至 2021 年 3 月) 前三季的合併財報，也因為子公司的假帳問題而可能出現延誤。

根據《日本經濟新聞》週五 (5 日) 報導，夏普以 1 月 26 日當天的約 7900 萬股的普通股作為對價，從鴻海員工籌組成立的合夥企業 ES Platform LP(Employee Stock Platform Limited Partnership) 贖回、註銷全部已發行的 C 類無表決權特別股。

作為支付對價的普通股，其發行總量也增加大約 15%。夏普過去在 2015~2016 年間為了資金調度而發行了優先股等各類股票，不過也在 2019 年的時候，從兩家往來銀行手中贖回、註銷全部的優先股。後來只剩下 C 類無表決權特別股。

另外夏普也在同 (5) 日宣布，原定 2 月 15 日前公布的 2020 年度的前三季合併財報，有可能會向後推延。原因在於子公司發生不當的會計處理，目前調查委員會還在釐清事實當中。該項問題對於財報所造成的影響，還有確認集團內的其它公司是否也有類似情事發生，都要耗費一些時間。