韓媒：三星鎖定車用晶片大廠恩智浦、德儀、瑞薩 可能出手併購

三星電子 (005930-KR) 先前於 28 日正式發表該公司將推動併購案之後，南韓媒體在昨 (31) 日的報導中指出，包含日本 MCU 大廠瑞薩電子 (Renesas)(6723-JP) 在內的三家外商都是可能的併購對象。

《韓國經濟新聞》31 日 (週日) 的報導中提到，目前有三家公司很可能是三星電子想要併購的對象，市場也將視線集中在車用半導體的相關業界。

基於三星電子及併購業界人士的說法，三星電子在併購對象鎖定了日本瑞薩電子、荷蘭恩智浦 (NXPI-US) 以及美國德州儀器 (TXN-US) 三家公司。

此外，有消息人士表示「雖然業界不斷盛傳三星電子打算併購恩智浦，但是三星電子從過去開始就不斷的從複數企業當中尋找條件最為適當的對象。」還指出三星電子已針對恩智浦及德儀來進行實地查核。

韓國經濟新聞提到，恩智浦在車用 AP 及娛樂資訊等方面的技術具備強項，可預期能與三星電子旗下的哈曼國際 (Harman International Industries) 產生良好綜效。德儀則是活用類比半導體的經驗，精於高壓功率晶體的製造技術，也是電動車 (EV) 用半導體的必須技術。瑞薩方面，該公司是車用 MCU 的龍頭廠商；MCU 占車用半導體市場的 30%，瑞薩的車用 MCU 市占高達 31%、與恩智浦並駕齊驅。

不過韓國經濟新聞也提到，日韓關係的急凍以及日韓企業文化的差異等，也都是必須考量的問題。

業界的分析師預估，三星電子打算推動的收購案，將超越以往併購 Harman 時的規模。目前德儀市值約 1156 億美元，恩智浦約 459 億美元，瑞薩約 200 億美元。

三星電子在截至去年第三季為止，光是可變現資產就有 116 兆韓元 (約 1038 億美元)，韓國經濟新聞認為該公司「可能完成數件併購案」。