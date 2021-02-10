〈年後換工作〉電信界大舉招募三大領域人才 釋出逾千名職缺

電信商今年強化 5G 網路相關建設，5 家電信商徵才計畫同步擴大，其中以 5G、大數據、資安等領域人才為主力招募對象，至少釋出上千名職缺，台灣大 (3045-TW)、遠傳 (4904-TW) 更喊話沒有上限。

中華電 (2412-TW) 迎接 5G 時代加上因應退休潮，去年下半年就招募近 600 名基層員工，全集團約擴大招募 1800 人，儘管今年尚未釋出徵才相關計畫，但預期 5G 因伴隨資安、大數據等重要技術，相關人才職缺不排除陸續釋出，並依照各部門所需人數公布於官網。

台灣大徵才人數無上限，5G 相關應用招募計畫持續進行，包括資料科學家、新創產品開發工程師、遊戲、影音等娛樂內容、AI、大數據及物聯網等領域；另外也透過國外攬才、評估併購或投資新創公司、與 AppWorks School 合作培訓、高階主管至學校進行產學合作授課與企業實習等管道招募年輕人才。

遠傳去年積極深化 5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網) 相關應用，徵才約 1000 人，今年持續針對大人物等 5G 新經濟領域人才擴大團隊，喊出招募人數無上限；總經理井琪表示，為拚大人物轉型，成立轉型辦公室，目標 2021 年前數位人才將占整體人數 30%。

亞太電 (3682-TW) 因應 5G 來臨進行組織數位轉型，將資訊、網路及客服等後勤部門，從過去被動角色轉型成主動銷售服務，藉此提升集團新營收規模，因此將延攬大數據、資安、AI、雲端、IoT 及 ICT 等數位科技領域人才，目標募集超過 200 名新生力軍。

台灣之星今年針對客戶服務、資訊、行銷、企業客戶業務與門市人員招募新血，透過就業博覽會、招募菁英會與雇主品牌宣傳等估釋出上千個職缺，此外，看準物聯網、大數據與人工智慧等領域在 5G 催化下加速發展下，此領域持續擴大徵才，預計未來 2 年 5G 人才成倍數成長。