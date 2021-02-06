台美經貿對話、科技廠法說、金鼠年亮麗封關 本周大事回顧

台美雙邊周五舉辦供應鏈座談，經濟部長王美花會後轉述，美方認為台灣是可信賴夥伴，建議台灣加入 CPTPP，科技大廠日月光投控、友達、聯詠、瑞昱等，除公布財報，也釋出上半年展望正向看法，台股金鼠年本周亮麗封關，全年大漲 3683.69 點、漲幅達 3 成以上，以下是本周大事回顧：

台美雙邊「互相依賴」 美籲台、韓一同加入 CPTPP

台美雙邊周五舉辦夥伴供應鏈合作座談，經濟部長王美花表示，台美長久以來分工合作，凸顯了 Interdependence(互相依賴) 的關係，美方代表也針對雙邊合作提出建議，包含增加研發人才 (R&D) 投入、強化貿易合作，以及包含美、台與韓，皆應加入 CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)。

資金派對拉抬台股全年大漲 3 成 金鼠年寫四大亮點

台股金鼠年收紅封關，全年大漲 3683.69 點、漲幅達 3 成之多，儘管金鼠年有新冠肺炎疫情攪局，但在資金行情力撐帶動指數收在 15802.40 點，是農曆年封關收盤新高；另外，上市公司市值突破 40 兆元、成交量與日均成交量也雙雙創新高，為金鼠年股市四大亮點。

台塑、台化上修 Q1 營收至優於上季 淡季營運逆勢揚

台塑四寶週五公布 1 月業績，營運淡季不淡，第一季過往為石化產業營運淡季，不過，台塑、台化表示，中國鼓勵就地過年政策帶動，下游加工廠春節期間停工降低、開工日也會提早，因此上修第一季營收，由先前預估的衰退、上調至優於去年第四季。

〈科技廠法說〉日月光投控估今年打線封裝產能缺一整年 每股配息不低於 4 元

封測龍頭日月光投控周四召開法說會，執行長吳田玉指出，依目前客戶需求，今年營收可望逐季成長，尤其打線封裝先前預計產能緊俏至上半年，現在看起來產能將缺一整年，且價格非常友善，有助毛利率上揚，隨著營收、獲利成長，也提高現金股利發放金額，由每股 3 元提升至 4 元以上。

〈科技廠法說〉友達 Q1 產能利用率維持高檔 面板價格可望續揚 1 成

友達周四指出，受惠遠距商機、宅經濟帶動電視、IT 面板需求維持高檔，首季產能利用率維持上季 95% 高檔，整體面板平均價格可望續揚近 1 成，但受零組件缺料影響，出貨量估將季減 1 成，董事長暨執行長彭双浪坦言，除缺料問題外，包含新台幣匯率、缺工也是短期較大壓力。

另外，群創去年全年也成功轉虧為盈，展望第一季，看好宅經濟動能延續，電視、IT 產品需求仍維持高檔，首季將淡季不淡。

〈科技廠法說〉聯詠全產品線成長 Q1 營收、雙率再寫新猷

驅動晶片大廠聯詠周四召開法說會，去年第四季財報、今年第一季財測均遠優於市場預期，總經理王守仁指出，由於全球遠端商機延續，全產品線保持成長，且因供應鏈緊張，銷售單價持續向上，第一季營收估達 252-260 億元，季增 12-15%，毛利率 38-41%，營益率 22-25%，營收、雙率將同步續寫新猷。

〈科技廠法說〉瑞昱客戶下單踴躍 需求動能強延續至下半年

網通晶片大廠瑞昱周二召舉辦法說會，副總黃依瑋表示，客戶下單非常踴躍、需求穩健，預期消費性產品等上半年未被滿足的需求，將延續到下半年，短期內將維持低庫存水位，且越缺貨、客戶追單的情況就越多。

欣興山鶯廠百日內二度火警 警方將深入追查

欣興電子山鶯廠周四再度發生火警工安事故，距離上次發生火警不到百日，桃園市警消下午指出，欣興山鶯廠 2 樓火警發生後，不斷冒出濃煙，截至下午 14 時 50 分仍在灌救中，對於欣興同一廠房連續發生火警，將深入追查原因；欣興則表示，粗估並無重大損失。

亞馬遜貝佐斯交棒 將為「其他熱忱」投注更多心力

亞馬遜周二宣布，創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 將在今年第三季轉任董事會的執行董事長，執行長職務由 AWS 雲端事業主管賈西 (Andy Jassy) 接替；貝佐斯表示，自己尚無退休計畫，現在充滿精力，可以更專注在太空事業等「其他熱忱」上。

鴻海 1 月營收 5002.18 億元 創歷年同期新高

鴻海週四公告 1 月營收，在 iPhone 12 等消費性電子產品出貨旺季回落下，營收 5002.18 億元，月減 29.9%、不過年增 37.2%，仍創歷年同期新高，四大產品線來看，雲端網路產品最強、其次依序為電腦終端產品、元件及其他產品、消費性電子產品。