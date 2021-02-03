〈財報〉亞馬遜Q4營收首次突破1000億美元大關 貝佐斯Q3光榮交棒

亞馬遜 (AMN-US) 週二 (2 日) 公布 2020 會計年度第四季財報，以及公布 AWS 執行長賈西 ( Andy Jassy) 今年第三季將接替貝佐斯 (Jeff Bezos) 成為亞馬遜執行長，而貝佐斯將轉任執行董事長一職。

在發布財報同時，貝佐斯在一份給員工的備忘錄中宣布辭去執行長的決議，稱他的新職務將聚焦在「新產品和早期計畫」，包括慈善基金首日基金 (Day One Fund)、貝佐斯地球基金 (Bezos Earth Fund)、華盛頓郵報，以及太空領域的私人公司藍色起源 (Blue Origin)。

亞馬遜公布有史以來季度營收最高的一次，達 1255.6 億美元，首次突破具有象徵意義的 1000 億美元關卡，激勵亞馬遜盤後上漲 1% 。

財報關鍵數據 vs. Refinitiv 調查的分析師預期共識

EPS：14.09 美元 vs. 7.23 美元

營收：1255.6 億美元 vs. 1197 億美元

AWS 營收：年增 28% 至 127 億美元 vs. 128.3 億美元。

經過幾個月的巨額投資，亞馬遜表示，預計 2021 財年第一季與新冠病毒相關的成本將下降至約莫 20 億美元，從 2020 財年第三季約 40 億美元、第二季超過 20 億美元的水準下降。

在電話會議上，亞馬遜財務長 Brian Olsavsky 表示，新冠成本得以下降是因為銷量下降。「我們預期第一季銷量將自第四季下降約 25%。」

由於亞馬遜去年 11 月向一線員工支付 一次性 300 美元獎金，墊高了第四季成本。

第一財季預測

營業利益：30 億美元至 65 億美元

新冠病毒相關成本：20 億美元

營收：介於 1000 億美元至 1060 億美元

2021 第一季營收預期雖較 2020 第四季下降，但年成長率介於 33% 至 40%，且高於分析師預期的 958 億美元。

亞馬遜締造第四季亮麗表現，部分係因假期購物季的銷售破紀錄，在此期間亞馬遜向全球買家交付了超過 10 億件產品。電商需求持續加速，以及因疫情推遲的 Prime Day 會員日也對亞馬遜當季做出貢獻。

不過運送產品給消費者的成本再次上升，其支出年增 67% 至 215 億美元。

在核心零售業務之外，亞馬遜雲端運算單位營收年增 28%，自去年同期的 99.5 億美元上升至 127 億美元，但不及華爾街預期的 128.3 億美元。

亞馬遜實體商店的銷售額下降 8％，其中包括全食超市 (Whole Foods)，係因新冠疫情迫使消費者採用新的購物方法，例如網購雜貨等。