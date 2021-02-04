〈友達法說〉Q1產能利用率維持高檔 面板價格可望續揚1成

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (4) 日召開法說，受惠遠距商機、宅經濟帶動電視、IT 面板需求維持高檔，預期首季產能利用率將維持去年第 4 季 95% 高檔，整體面板平均價格可望續揚近 1 成，但受零組件缺料影響，出貨量估將季減 1 成，董事長暨執行長彭双浪煮出，除缺料問題外，包含新台幣匯率、缺工也是短期較大壓力。

彭双浪表示，去年疫情改變全球生產供應鏈，但從下半年開始，遠距商機應用爆發，電視、IT 產品訂單供不應求，面板漲勢持續 8-9 個月，帶動去年營運逐季好轉，展望今年，需求仍強，訂單能見度可看到上半年，對價格發展正向看待。

不過，去年下半年新台幣強升，侵蝕友達獲利，估影響毛利率約 1 個百分點，彭双浪指出，第 1 季匯率走升仍是短期營運較大壓力，此外，料況也相對吃緊，除驅動 IC 外，全球三大玻璃基板接連發生意外，對供應造成壓力，缺工問題同樣是供應鏈較大的問題，不過友達近年持續提升自動化，影響程度相對較低。

展望整體產業，彭双浪認為，面板業近年有結構性改善，供需相對平穩健康，有助市場機制回歸理性，以需求來說，疫情過後人類生活型態改變，讓電視、筆電等顯示器主要應用成為必需品，成為支撐需求重要關鍵，供給方面，中國面板廠已拿下全球 6 成市占，政府對面板業補貼減少，加上資金轉往半導體發展，韓國同業也計畫關廠移轉產能，讓供給成長相對緩和。

資本支出方面，友達昨通過 394 億元資本支出預算案為分年執行計畫，預期今年將執行約 220 億元，較去年全年執行資本支出約 156 億元大增逾 4 成。

產品營收比重方面，友達去年將車用、公用顯示器 (PID) 等少量多樣產品線獨立計算，去年第 4 季營收占比分別達 9%、12%，電視、顯示器、行動裝置及筆電，則分別占 26%、16%、28%，其他系統解決方案、能源事業比重則占 9%。