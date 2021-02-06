〈財政部施政計畫〉「兆元振興方案」額度半年內用罄 財部擬再加碼5000億元

財政部去 (2020) 年 7 月推出的「兆元振興融資方案」在業者踴躍響應下，1 兆元額度半年內就全數用罄，為因應民間企業需求，擬將加碼 5000 億元。

為點燃民間投資動能，財政部去年 7 月推出「兆元振興融資方案」，由八大公股與輸銀以自有資金，在一年內提供總額度 1 兆元資金，提供六大核心戰略與創新產業轉型所需資金，並以不超過 2% 的借款利率，提供企業營運與轉型所需資金。

根據財政部統計，截至去年底止，9 家公股行庫的「兆元振興融資方案」放款規模已達 1 兆 608 億元，且每家公股行庫放款目標全數達標，其中承做金額前五大銀行分別為彰銀 (1435 億元)、兆豐銀 (1414 億元)、土銀 (1410 億元)、合庫銀 (1400 億元)、華銀 (1396 億元)。

國庫署副署長顏春蘭說，申請兆元振興企業中，中小型與大型企業比重為五五波，中小型企業比重 5 成，大型企業比重約 49%；產業部分，六大核心產業比重將近 6 成，主要以資訊數位、國防戰略與民生戰備產業為主。

另外，國際鏈結布局比重約 31.5%，創新轉型產業比重約 9%。

據了解，由於企業申貸踴躍，考量民間企業仍有資金融資需求，財政部規劃在今年 6 月底前再追加 5000 億元額度，至於利率則考量市場利率變化不大，因此傾向維持既有利率計算方式不變。