看好明年台股動能 財政部拉高證交稅預算數至1145.95億元

台股交投熱絡成交量屢創新高，今年證交稅可望超過預算數 (超徵) 200- 300 億元，看好台股成交量回升可挹注證交稅收，財政部明年度的歲入預算編列中，證交稅預算數為 1145.95 億元，較今年預算增加 81.2 億元。

立法院財委會明 (2) 日將審查財政部 110 年歲入預算，根據財政部最新出爐書面報告，明年證交稅預算數將比今年增加 81.2 億元，與綜所稅同為少數樂觀增列預算的稅目。

財政部表示，明年證交稅預算數，是以最近 1 年的日均量 1831 億元為基礎，根據年度交易日 244 天、非當沖與當沖交易量占證券市場交易量比重分別為 71%、 29% 推估，預估明年證交稅預算數 1145.95 億元，較今年預算數增加 81.2 億元。

台股今年以來單日平均成交量突破 2000 億元大關，其中多次單日爆出 3000 億元以上巨額交易量，分別為 3 月 13 日 3036 億元、7 月 28 日 3489 億元、8 月 20 日 3524 億元、11 月 30 日 3561 億元。

台股量能屢創高，帶動我今年證交稅收大幅成長，根據財政部統計，前 10 月證交稅收共 1169 億元，較去年同期增加 436 億元、增幅將近 6 成，更提前達成年度預算數 1065 億元。