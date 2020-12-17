〈財委會質詢〉打炒房 財政部允諾檢討房地合一稅

打炒房財政部擬檢討修法《房地合一稅》。財政部長蘇建榮今 (17) 日在財委會答詢時表示，目前正在檢討房地合一稅，估算整體修法時程最快也要一年內才能完成修法。

為遏止房價瘋狂飆漲，財政部自 2016 年起開始實施房地合一稅，邊際稅率最高可達 45%，國民黨立委曾銘宗質詢時說，房地合一稅實施以來，持有兩年以下 (適用稅率 35%) 交易量逐年成長，2016 年首年有 1659 件，到了 2017 年增加至 2231 件、2018 年 2845 件，到了 2019 年交易量更跳增至 3359 件。

曾銘宗進一步指出，今年前 9 月持有兩年以下的房產交易也有 2915 件，實施房地合一稅以來，不動產短期持有的交易件數不減反增，顯示房地合一稅政策無效。

對於立委質疑房地合一稅遏止炒房無效，蘇建榮對此說明，房地合一稅的件數與稅收成長，主要與時間久了交易量能出來有關，財政部也正在思考如何調整房地合一稅，未來會在行政院跨部會會議先討論，再提出相關因應方案。

民進黨立委郭國文質詢時則提出，檢討囤房稅不僅要拉高稅率，對於非自住也要設定最低稅率 1.5%；對此，蘇建榮回應，會整理相關意見並觀察房市狀況進行通盤考量。

至於外界呼籲的囤房稅，蘇建榮重申，關於囤房稅已經找了地方政府討論房屋稅，且法案一定要能落實可行，修法時程不一定兩年內，也可能在一年內與行政院討論後，確定可行方案後提出。