疫情衝擊+稅制修正 財政部明年稅收預算數微減77億元

財政部最新編列稅課收入預算數出爐，考量經濟成長率與稅制修正等因素，明 (110) 年的稅收入編列預算數為 1 兆 6718.83 億元，較今年預算數減少 77.09 億元，其中證交稅大增 81.2 億元，營所稅則減少 300.64 億元。

立法院財委會明 (2) 日將審查財政部明年預算，根據財政部最新出爐的書面報告內容，明年度歲入預算共 1 兆 7254.46 億元，較今年預算減少 207.1 億元，減幅約 1.19%，其中稅課收入預算共 1 兆 6718.83 億元，也較今年減少 77.09 億元。

比較主要稅目預算數變動，主要以營所稅、綜所稅、證交稅、營業稅變動較多，其中營所稅預算數較今年減少 300 億元居冠，至於證交稅則受惠台股交投熱絡，明年預算數較今年增加 81.2 億元。

根據財政部推估，明年營所稅考量產創條列提供購買智慧機械與 5G 設備投資抵減優惠，以及上市櫃公司 108 年度淨利年減幅約 10%，將影響營所稅收，推估明年預算數 5449.5 億元，較 109 年度預算數減少 300.64 億元。

至於證交稅部分，財政部則以最近 1 年平均每日成交值 1831 億元為基礎， 按年度交易日 244 天、非當沖與當沖交易量交易量進行推估，預估明年度證券交易稅 1145.95 億元，較今年度預算數增加 81.2 億元。

