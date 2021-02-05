保母費、旅遊團費跌幅重 我國1月CPI轉負成長

主計總處今 (5) 日公布我國 1 月消費者物價指數 (CPI) 年減 0.16%，再度轉為負成長，主要是因去年同期部分服務費用包括保母費、國內旅遊團費等比較基期偏高所致，不過，核心 CPI 仍年增 0.07%，無通縮疑慮。

圖表：主計總處提供。

主計總處說明，就 7 大類物價來看，教養娛樂類跌 2.59% 最多，主要是因去年 1 月適逢農曆春節，旅館住宿費、國內旅遊團費比較基期較高，加上今年業者為因應疫情影響而降價促銷。

雜項類跌 1.37%，則是反映保母費去年比較基期較高，1 月保母費年跌 40.71%，惟金飾和珠寶等個人隨身用品價格上漲 3.02%，抵銷部分跌幅。

交通及通訊類跌 0.53%，主因油料費下跌 10.17%，加上通訊設備價格跌 5.04%，惟機票價格上漲 15.09%，抵銷部分跌幅。

不過，由於寒流造成蔬菜價格上漲 26.89%、水果價格下跌 10.34%，使食物類平均上漲 1.22%。

而漲幅最大的類別是衣著類漲 2.09%，反映部分成衣優惠較去年減少。

按商品性質別觀察，商品類上漲 0.30%，其中，非耐久性消費品 (含食物和能源等) 跌 0.06%，半耐久性消費品漲 1.38%，耐久性消費品漲 0.40%；另服務類跌 0.56%，其中個人服務和娛樂服務分別跌 21.29%、6.50%，運輸費則漲 6.85%。

另外，主計總處公布，1 月我國生產者物價指數 (PPI) 較上月漲 1.70%，反映石油及煤製品、基本金屬和農產品價格上漲。

與鄰近國家 (地區) 相比，1 月我國 CPI 跌 0.16%，南韓漲 0.6%，而新加坡去年 CPI 跌 0.2%，日本持平、香港漲 0.3%。

主計總處也說明，為更適切反映國內產銷情勢變遷，提升躉售 (含進、出口) 物價指數代表性，基期改編周期由每 5 年縮短為 2-3 年；另為接軌國際，充實國內統計指標，創編 PPI。