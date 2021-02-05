〈台美經貿對話〉半導體需求將持續成長 王美花：雙方重視「互相依賴」

台美雙邊今 (5) 日舉辦繁榮夥伴供應鏈合作座談，經濟部長王美花表示，台美共逾百人參與，除了美方資深官員參與外，不少全球 500 大企業也表達參與意願，未來半導體市場也將持續成長，台美長久以來就是分工，凸顯了 Interdependence(互相依賴) 的關係。

台美經貿對話今與會的美方人士包含科技創新基金會 (ITIF)、美國半導體協會 (SIA)、高通 (QCOM-US)、康寧 (GLW-US) 代表，台灣方面則有國際半導體產業協會 (SEMI)、台灣半導體協會 (TSIA)、台積電 (2330-TW) 等代表出席，估雙方與會人士超過百人。

王美花表示，台美合作從 1970 年就開始，在電子產品、半導體上有非常深厚的合作夥伴關係，隨著電腦、筆電、手機應用持續發酵，台美雙方可望創造更多產值、就業機會，尤其是在半導體產業上，台美長久以來的分工關係，也凸顯「互相依賴 (Interdependence)」關係。

王美花進一步指出，台積電代表在簡報時，也點出台積電有不少設備、材料是向美方購買，產品也賣給美國晶片設計商，包含高通、輝達 (NVDA-US) 等，因此雙方分工模式，已經形成互補、互相依賴的趨勢。

展望未來，王美花表示，隨著高階電腦、5G、電動車、AI 應用發展，對於半導體需求可望持續成長，根據美國半導體協會預估，2025 年全球半導體產值將達 5500 億美元。