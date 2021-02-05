疫情衝擊就業 北市去年失業給付申請人數創5年新高

去年就業市場受新冠肺炎疫情影響，台北市失業人口達 5.1 萬人、占比 3.9%，略高於全國，失業給付人數約 2.5 萬人，創 5 年新高，去年共有 102 家企業通報申請大量解僱，計畫解僱人數達 3981 人，批發零售業居冠，其次為住宿及餐飲業。

北市勞動局長陳信瑜指出，據行政院主計總處統計，全國去年失業人口達 46 萬人、占 3.85%，其中北市失業人口 5.1 萬人、占比 3.9%，持平新北、低於桃園。

北市去年企業通報申請大量解僱達 102 家，計畫解僱人數 3981 人，最多的是批發零售業 1042 人、第二為住宿及餐飲業 563 人，無薪假 (減班休息) 通報備查有 23582 人次，顯見北市為疫情重災區，受衝擊甚劇。

不過，陳信瑜強調，北市發表去年六大績效及未來施政五支箭，其中北市就業成功媒合數高達 45146 人，創 5 年來新高。

陳信瑜指出，北市推出多項就業政策，除千人防疫 1.0 及 2.0 方案釋出市府職缺外，還不斷舉辦線上及實體大型博覽會及大量解雇專案徵才、「親子勞教」佳吧 (JOB) 餐車試辦計畫等。

對於「勞檢金融業」，陳信瑜表示，因疫情衝擊，中央自去年 5 月要求各大銀行配合辦理紓困貸款，為了解銀行員的勞動權益，勞動局實施專案檢查，發現 4 家金融機構業者有未依法核實給付加班費、出勤紀錄未核實記載，未依法通報備查或核備程序等各項違規缺失，依法各罰鍰 2 萬至 100 萬元。