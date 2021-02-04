汽車零組件出貨旺 智伸科1月營收寫新高

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科 (4551-TW) 今 (4) 日公布 1 月合併營收達 7.65 億元，月增 18.14%，年增 40%，寫單月新高，智伸科指出，旗下汽車關鍵零組件產品出貨表現持續暢旺，而醫療產品部分訂單因船運缺櫃遞延至 1 月出貨，帶動 1 月業績表現。

智伸科表示，由於汽車產業朝引擎效能提升、節能減碳、電動車技術發展，新車款導入包括缸內直噴引擎 (Gasoline Direct injection, GDI) 系統、汽油高壓泵浦、傳動系統 AT/CVT/DCT 滲透率持續增加，帶動旗下汽車關鍵零組件產品出貨暢旺，目前汽車事業部占整體營收約 60%。

據拓樸產業研究所最新研究報告指出，今 年新車銷售將逐漸復甦，預估全球全年銷量將達 8350 萬台，尤其插電混合動力車 (PHEV)、純電池車 (BEV) 的新能源車，預估將達 340 萬台，年增 40%。

智伸科進一步說明，電動車龍頭大廠特斯拉對未來預估為年交車量將以 50% 的速度增長，顯示新能源車、電動車正引領汽車產業新變局。

目前智伸科擁有多款新能源車、電動車傳統系統關鍵零組件產品，看好後市將持續挹注長期營運成長動能。

就第一季來看，智伸科表示，海運缺櫃和全球車用晶片缺貨等問題將於農曆年後緩解，在與主要客戶密切開發新技術升級的關鍵零組件利基下，有助於保持未來良好訂單能見度。