智伸科走出營運谷底 Q3獲利暴衝創單季新高 EPS 2.45元

汽車零組件廠智伸科 (4551-TW) 今 (9) 日公布第三季財報，單季稅後純益 2.61 億元，年增 66.5%，創單季新高，每股純益(EPS)2.45 元則創單季次高，不過，由於上半年受到疫情衝擊，累計前三季稅後純益 3.92 億元，仍較去年同期衰退 15.32%，每股純益 4.62 元。

智伸科表示，儘管整體營運面對疫情和匯率波動負面干擾，表現仍相當穩健，第三季全球車市明確復甦，尤其各國政府積極祭出相關購車優惠政策，並加大新能源車、電動車的基礎建設和購車補助，加速品牌車廠研發新能源車、電動車的技術進程，並帶動新車銷售市場回溫，使第三季合併營收達 20.87 億元，年增 7%。

而在產能利用率恢復至疫情前水準、以及規模經濟的效益下，智伸科第三季營業毛利 5.98 億元，年增 14.25%，毛利率 28.66%，年增 1.79 個百分點，營業利益 3.83 億元，年增 15.85%，營業利益率 18.38%，年增 1.39 個百分點。

展望第四季，智伸科認為，由於第四季是汽車傳統產業旺季，而各國車市回溫動能仍強，將有助於旗下汽車關鍵零組件產品保持良好出貨表現，並持續拉升兩岸共 3 個生產基地的平均產能利用率。

不過，智伸科強調，仍謹慎面對疫情後續影響，將發揮與旭申發揮併購後綜效拓展新客戶、新訂單，並與客戶共同針對多款傳動系統、燃油系統中的利基型零組件產品進行研發、設計和量產，藉此擴大產品的市場滲透率。