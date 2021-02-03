精測去年三率三升 全年純益年增49% 每股大賺28.48元創新高

精測 (6510-TW) 今 (3) 日公布去年財報，受惠多元產品布局效益顯現，加上成本結構優化，去年毛利率、營益率、稅後淨利率三率三升，全年稅後純益 9.33 億元，年增 49.35%，創歷史新高，每股純益 28.48 元也改寫新猷。

精測去年第四季營收 10.5 億元，季減 12.58%，年增 4.17%，毛利率 54.48%，季減 0.53 個百分點，年增 0.83 個百分點，營益率 28.67%，季減 2.23 個百分點，年減 1.82 個百分點，稅後純益 2.35 億元，季減 18.12%，年增 41.57%，股稅後純益 7.16 元。

精測去年營收 42.1 億元，年增 24.25%，毛利率 54.15%，年增 1.02 個百分點，營益率 28.2%，年增 2.51 個百分點，稅後純益 9.33 億元，年增 49.35%，每股稅後純益 28.48 元。

精測董事會今日也通過去年盈餘分配，每股擬配 12 元現金股利，依今日收盤價 890 元計算，殖利率約 1.35%。

精測表示，去年第四季儘管面臨傳統淡季，不過，探針卡業績因前季驗證遞延影響，單季營收比重大幅成長至 46%，為淡季營收支撐動能，全年探針卡營收比重已達 27%，優於公司預期，目前也已送樣各新針款式的探針卡給客戶驗證。

精測去年儘管接連失去兩大客戶，但隨著過去布局新客戶效益顯現，及產品多角化經營，去年營收仍逆勢創高，且透過優化生產成本與產品組合，獲利大幅成長。

精測今日也公布 1 月營收 2.68 億元，月減 19.66%，年減 2.46%，精測表示，儘管產業處於淡季，但受惠消費性 ASIC、RF 晶片的探針卡需求升溫，加上 5G 手機 AP 晶片探針卡穩健成長，單月業績仍維持與去年同期相近水準。