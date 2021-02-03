牧德去年純益創近三年新低 EPS 15.02元

AOI 設備廠牧德 (3563-TW) 今 (3) 日公布去年財報，稅後純益 6.6 億元，為近三年來新低，年減 22.58%，全年每股純益為 15.02 元，牧德今天董事會，決議繼去年 11 月底配發每股 3 元現金股利之後，再以資本公積配發每股 9 元現金。

牧德去年營收 23.98 億元，毛利率為 63.38%，年減 1.06 個百分點，稅後稅後純益 6.6 億元，年減 22.58%，全年每股純益為 15.02 元。

牧德去年第四季營收 5.56 億元，毛利率 60.03%，季增 0.51 個百分點，年增 3.52 個百分點，稅後純益為 1.38 億元，季增 53%，年增 62%，單季每股純益 3.08 元。

牧德主管指出，2020 年獲利衰退，主要原因包括匯兌損失約 6800 萬元，應收帳款逾期提列約 6500 萬元，研發增加支出約 2600 萬元，同時，由於牧德去年辦理現金增資也造成股本增加約 5%，全年每股純益為 15.02 元，不及 2019 年的 20.01 元。

牧德指出，2020 年上半年的盈餘分派，已在去年 11 月 25 日分派現金股利每股 3 元，今天的董事會對於下半年的盈餘，擬以資本公積再配發每股 9 元現金股利。

牧德指出，在 5G 的推波助瀾下，PCB 需求轉強，產業紛紛提出擴產計畫及產業升級因應，牧德也積極爭取主力客戶高階製程的擴產需求；2021 年新產品已獲驗證結果，將成推升營收的主力，在載板、硬板、軟板等多方銷售挹注下，可望進一步帶動營收成長，目前能見度尚屬樂觀。

牧德今天也公布 2021 年 1 月營收為 2.06 億元，月增 11.55%，年減 2.29%。