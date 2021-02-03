坑駕駛1/3小費案 亞馬遜不認 但願付6170萬美元「就此揭過」

美國聯邦貿易委員會 (FTC) 週二 (2 日) 表示，亞馬遜 (AMZN-US) 同意支付超過 6170 萬美元，以解決亞馬遜盜取 Flex 駕駛近 1/3 小費長達 2 年多的指控。

FTC 表示，該筆金額將用於補償駕駛。

根據 FTC 聲明，亞馬遜 2015 年發布廣告稱「Flex」app 將支付駕駛時薪 18 美元至 25 美元，且駕駛還能全額保留獲得的小費。然而，2016 年下半年，亞馬遜「卻悄悄降低給駕駛的工資，且故意不告知」。

FTC 聲明，「亞馬遜用顧客給的小費彌補他們調降後的時薪，與當初承諾的時薪之間的差距。」

在 FTC 展開調查後，亞馬遜於 2019 年 8 月放棄這個具爭議的付款模式，恢復支付給駕駛基本薪資，以及駕駛獲得的全額小費。

亞馬遜發言人 Rena Lunak 駁斥公司對支付駕駛工資方式不清楚的說法。

「雖然我們不認同向駕駛公布工資方式不清楚的說法，但我們還是在 2019 年提高透明度，也願意 (用和解金) 讓此事就此揭過。Amazon Flex 交付合作夥伴在每日客戶服務中扮演重要角色，這也是他們能賺取產業最高平均時薪 25 美元以上的理由。」

民主黨 FTC 專員 Rohit Chopra 表示，「整體而言，亞馬遜偷了駕駛 1/3 小費來彌補底薪的落差。」他敦促 FTC 也檢視勞工群眾是否需要保護，以免受「其他主宰型中間者」的剝削。

亞馬遜 Flex 的運作方式與 Uber (UBER-US) 類似，簽訂契約的駕駛按自身需求上工，以自家車運送亞馬遜包裹或將全食超市訂單物品至顧客住處，該服務在美國 50 多個城市營運。