無症狀感染員工病例數增加 亞馬遜宣布關閉紐澤西州倉庫

新冠肺炎疫情在美國持續延燒，在近期員工感染數持續增加的情況下，亞馬遜 (AMZN-US) 宣布關閉紐澤西州北部的倉庫，並預估將持續到 12 月 26 日。

相關員工在近日接到消息，表示紐澤西州的 PNE5 廠將暫時關閉。亞馬遜發言人 Lisa Levandowski 在一份聲明中表示，在工廠關閉後，亞馬遜員工仍將獲得應有的報酬，並指出這間作為分類中心的 PNE5 倉庫關閉後，不會對該公司營運或配送造成嚴重影響。

Levandowski 表示，通過亞馬遜內部的新冠肺炎測試，發現紐澤西州北部的 PNE5 廠中，無症狀確診病例數增加的趨勢，出於謹慎考慮，公司已經主動關閉該地點直到 12 月 26 日。

「這就是我們構建該項測試系統的原因，以識別無症狀病例並確保公司能夠迅速採取行動以防止疫情擴散。」Levandowski 說道。

不過，Levandowski 並未立即回答有關 PNE5 廠的確診病例總數，或是該廠在關閉期間是否將進行額外清潔消毒的問題。

亞馬遜在 10 月份曾透露，在 3 月 1 日至 9 月 19 日之間，亞馬遜在美國約 137 萬名亞馬遜和旗下 Whole Food 超市一線員工中，共計有 19,816 起推定或確診的新冠肺炎病例，佔整體員工總數的 1.44%。當時，該公司表示，與美國群體相比，該公司員工感染率較原先預期還低 42%。