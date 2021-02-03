〈亞馬遜執行長卸任〉一手壯大雲端事業 Amazon新CEO賈西作風神似貝佐斯

亞馬遜 (AMZN-US) 周二宣布，創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 將在今年第 3 季卸下兵符，執行長一職交給 56 歲的 AWS 雲端事業主管賈西 (Andy Jassy) ，行事作風與貝佐斯雷同的賈西幾乎體現亞馬遜的文化。

貝佐斯接棒的傳言自去年起市場便已有風聲，除賈西外，原先負責亞馬遜零售業務的高層威爾克 (Jeff Wilke) 當初也是執行長候選人之一，不過，威爾克去年末已宣布退休，賈西也順利成章地成為呼聲最高的人選。

賈西是亞馬遜草創時期便加入的元老之一，也是多項亞馬遜創新計畫的負責人，包含將電商銷售由書籍跨至音樂等領域，更在日後成為貝佐斯的技術幕僚。

Andy Jassy(圖: AWS 官網)

據華盛頓郵報引述不具名高層人士報導，在行事作風方面賈西與貝佐斯非常雷同，相對於企業家，賈西更像是具有創造力的夢想家。此外，與貝佐斯相同的是，賈西在負責至關重要的專案時，也具有微觀管理的特質。

Madrona Venture Group 總經理 Matt McIlwain 表示：「賈西完全體現亞馬遜的文化，深入了解終端客戶需求並尋求創新。」

賈西所帶領的 Amazon Web Services(AWS) 便是其這些特質的成功案例，該事業對外提供客戶雲端儲存空間以及軟體客製化方案，促使 IBM、甲骨文跟進，但早已追不上亞馬遜車尾燈。不具名高層人士表示，賈西讓亞馬遜進入前所未有的領域。

Gartner 數據顯示，就像當年主導電商市場一樣，亞馬遜已主宰雲端服務市場，2019 年市占率達 45%，Netflix、家樂氏、Airbnb 和 BP 等各產業的企業都成為亞馬遜客戶。

零售業務是亞馬遜營收的主要動能，雲端業務則扮演獲利成長的加速器，AWS 在最近一季營業利益年增 37% 至 35.6 億美元，約佔亞馬遜總盈餘近 5 成，儘管該業務僅占亞馬遜總營收約 1 成。

賈西也熱衷於對社會奉獻心力，為回饋他成長的西雅圖，多年來持續資助家鄉的非營利組織，幫助低收入學生求學，並關注露宿者的議題，與當地市議員公同走訪西雅圖釐清該問題的嚴重性。