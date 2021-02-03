微軟雲端事業2030年上看3000億美元 目標價375美元

微軟 (MSFT-US) 上週發布亮眼的 12 月季度財報，其中商務雲端業務成長 34%，該業務含 Azure 公共雲、 Office 365 和其他，其季度營收達 167 億美元，在微軟全公司營收 431 億美元中占比約 39%。分析師認為，這個數字之後將越來越大，成長非常大。

Piper Sandler 分析師 Brent Bracelin 深入研究了雲端運算產業後，週二報告指出，微軟是未來 10 年內「雲端巨頭」中定位最佳的企業之一，其商務雲端業務將可自 2020 日曆年 590 億美元的水準，提升到 2030 年的 3060 億美元水準。

「因其基礎設施與 app 提供廣泛產品，微軟仍是全球最大雲端平台，處於領先地位，其營收超越亞馬遜 (AMZN-US) AWS。」他估計，2020 年 AWS 營收 450 億美元。

當然，這樣的比較立足點不太公平，因為微軟整體包含了雲端的 app，但這也說明了微軟在雲端運算中的領導者地位。

Bracelin 表示，「不斷擴大的雲端產品組合、強大的企業和政府關係，以及消費基礎定價模式這 3 者將共同推動微軟成長。」

他認為，微軟將維持 2 位數的營收成長，且主張該公司作為高利潤軟體公司且規模龐大，應該享有高本益比。

他將微軟視為核心持股，預期微軟股價在其目標價 300 美元以上還有 25% 上漲空間，這意味著潛在的股票價格為 375 美元，誠然，微軟市值將達 2.9 兆美元。