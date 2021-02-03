新聞

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

基金老司機

沒有符合搜尋條件的資料

〈財報〉Alphabet Q4營收再創高峰 雲端業務成長強勁 盤後勁揚7%

Alphabet Q4營收再創高峰 雲端業務成長強勁 盤後勁揚7%（圖：AFP）
Alphabet Q4營收再創高峰 雲端業務成長強勁 盤後勁揚7%（圖：AFP）

谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 周二 (2 日) 盤後公布 2020 會計年度第四季財報，營收再度刷新單季紀錄，核心廣告業務大幅優於市場預期，雲端營收也強勁成長，盤後股價飆漲逾 7%。

Alphabet 執行長 Sundar Pichai 在電話會議上表示：「我們對雲端業務取得的進展感到非常滿意，未來將持續進行有紀律的投資，擴大業務規模並提高獲利能力。」

Alphabet 周二股價上漲 1.38% 至 1919.12 美元，盤後公布強勁財報表現後股價飆漲 7.44%，截至截稿前 7 時許暫收至 2061.98 美元

谷歌股價日線圖 (圖: Google)
谷歌股價日線圖 (圖: Google)

F2020 Q4 財報數據：

  • 調整後 EPS(不含一次性項目) ： 22.3 美元，優於 Refinitiv 調查的分析師預期 15.9 美元
  • 營收：569 億美元，優於 Refinitiv 調查的分析師預期 531.3 億美元
  • 流量獲取成本 (TAC)： 104.7 億美元 ，優於 StreetAccount 調查的分析師預期 93.2 億美元

Alphabet 第四季營收較去年同期成長 23%，大幅優於華爾街預期，顯示 Google 的廣告業務經歷去年第二季大幅放緩之後復甦狀況良好。

F2020 Q4 業務細項表現：

  • 總廣告營收：462 億美元，優於去年同期的 379.3 億美元
  • YouTube 廣告營收： 68.9 億美元，年增 46%，優於分析師預期 61.1 億美元
  • 搜尋引擎和其他：319 億美元，年增 17%
  • 雲端營收：38.3 億美元，年增 46%，優於分析師預期 38.1 億美元
  • 「其他賭注」營收 ：1.96 億美元，年增 14%

Alphabet 高層表示，第四季廣告營收大幅優於前年同期，其中最大的廣告主是零售業。

廣告營收中，第四季 YouTube 廣告收入大幅增長，同時用戶數量與觀看影片時間都出現成長，業務長 Philipp Schindler 表示，谷歌目前 18 至 49 年齡層的觀看用戶已超過所有線電視網路用戶的總和，此外，有 1 億人透過電視收看 YouTube 的影片。

Pichai 表示，雲端業務營收全年營收達 131 億美元，較去年同期成長 47%，Google Cloud Platform 的成長仍顯著優於雲端業務的整體成長率。

不過，Alphabet 表示，雲端業務第四季虧損 12.4 億美元，全年仍虧損 56.1 億美元，顯示該業務仍處於投資階段。相比之下，亞馬遜去年雲端業務的營業利益為 135.3 億美元

谷歌第四季其他收入為 66.7 億美元，較去年同期的 52.6 億美元成長，Alphabet 表示，目前已完成對 Fitbit 的收購，併入其他收入業務中。

「其他賭注」 營收含谷歌以外的子公司，如自動駕駛車公司 Waymo、生命科學公司 Verily，該業務第四季仍出現 11.4 億美元營業虧損，但已較去年同期虧損 20.3 億美元有所改善。

相關個股

延伸閱讀

相關新聞