三大法人買超近百億元 內外資聯手加碼友達近4萬張

台股在台積電與半導體族群領漲下大漲 349 點，收 15760.05 點，日 K 連二紅，三大法人合計買超近百億元，其中內外資有志一同加碼友達近 4 萬張。
三大法人中外資買超 92.94 億元、投信買超 7.85 億元，自營商賣超 2.81 億元，合計共買超 97.98 億元。
外資買超主要鎖定面板、航運，其中友達獲買超 3.3 萬張、元大 S&P 石油或買超 2.2 萬張、陽明獲買超 1.3 萬餘張、富邦金與元大金分別獲買超 1.2 萬張、1 萬餘張。
另外，台積電也獲外資加碼 8088 張、鴻海也獲外資買超 7013 張。
賣超標的中，群創遭調節 3.3 萬餘張居冠、宏碁賣超 2.8 萬張、開發金賣超 9948 張、新光金賣超 9156 張、華航賣超 8362 張。
自營商買超標的除了元大石油 S&P(1.4 萬張)、街口布蘭特油正 2(7235 張) 兩檔 ETF 外，分別鎖定群創買超 6237 張、長榮買超 5631 張、宏碁 4484 張。
賣超前三大標的分別為，元大台灣 50 反 1(3.2 萬餘張)、富邦台灣加權反 1 賣超 4581 張、國泰台灣加權反 1 賣超 3724 張、聯電遭賣超 3311 張、陽明遭調節 2341 張。
投信買超前五大分別為聯電 (6424 張)、友達 (5332 張)、長榮 (3948 張)、廣達 (2411 張)、日月光 (2336 張)；賣超前五大分別為：景碩 (2989 張)、敦泰 (1815 張)、泰鼎 - KY(866 張)、大成鋼 (800 張)。