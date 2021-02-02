〈鴻海電動車平台〉鴻海MIH組電池國家隊 美琪瑪、康普入列

鴻海 (2317-TW) 集團全力衝刺電動車事業，電池領域作為電動車心臟，更是鴻海積極布局領域，除了轉投資榮炭 (6555-TE) 外，本周 MIH 平台再度公布新名單，正極材料業者美琪瑪 (4721-TW)、康普 (4739-TW) 入列其中，吸引市場目光，鴻海補足正極材料業者，建立「電池國家隊」儼然成形，強攻蘋果 Apple Car 商機。

由於電池中正極材料成本佔比高達 4 成，而鴻海旗下並無相關業者，因此與美琪瑪、康普合作，兩家都是原料供應商，主要產品為硫酸鎳，年產量分別為 2.6 萬噸、3 萬噸，目前皆已打入日、韓兩家電池大廠，也是特斯拉電池供應鏈成員。

市場看好，此舉對鴻海的電動車電池版圖布局明顯加分，更重要的是，鴻海已佈局多家汽車業者，包括飛雅特克萊斯勒、裕隆、吉利控股等集團，未來更可望打入蘋果 Apple Car 估應鏈，美琪瑪、康普將能站在巨人的肩膀上，借助鴻海平台，進一步擴大產品出海口，取得新突破點。

鴻海集團旗下公司在電動車零組件中，皆有擔綱要角的能力，唯獨電池領域中，缺乏指標性企業，尤其電池又是電動車成本最高的部分，因此透過轉投資、籌組國家隊，可完整整體零組件供應鏈。

進一步觀察台灣電池產業鏈，上游原料、下游模組業者技術較純熟，中游電池芯則因市場多由日、韓系大廠把持，中國也有自己在地化業者，台廠營運較辛苦，多數長年呈現虧損，因此鴻海透過平台籌組電池國家隊，由自身擔綱中游，拉攏上游、下游業者，強化平台技術能力，補上電池相關零件拼圖。

鋰電池組成大致分為四大材料，包括正極材料、負極材料、電解液與隔離膜，其中，正極材料因直接影響電池密度、性能、壽命與安全等，為四大材料重中之重，成本佔整體電池中的 40%，其餘三大材料比重則各約 15-20%。

鴻海內部為追趕特斯拉電池技術，也致力研發六大電池「黑科技」，包括電池快充與低溫優化、低鼓脹軟包技術、雲端 AI 電池管理系統、高能量密度電池、無貴金屬全新製程以及固態電池研發，因此開發階段與美琪瑪、康普結盟，可在研發時借助兩家經驗，更可在量產時，優先掌握上游原料。

鴻海原先就透過廣宇 (2328-TW) 轉投資榮炭，為榮炭第一大股東，在電池正、負極材料成員陸續到齊後，電池國家隊也逐步成形。