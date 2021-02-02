瑞士央行總裁：干預外匯是明智的貨幣政策 不會因美國指責而改變

瑞士央行總裁 Thomas Jordan 周一 (1 日) 表示，雖然美國將瑞士列為匯率操縱國，但央行有自身的任務要達成，不會因美國的指責就停止干預外匯。

Jordan 接受瑞士國家廣播電視台 (SRF) 採訪時表示，瑞士必須創造有利的貨幣環境，以使瑞士經濟能夠發展而不至陷入通縮，因此當前的外匯干預非常重要，因為瑞士法郎面臨巨大壓力，尤其在疫情危機的影響之下。

他表示，瑞士完全不是匯率操縱國，瑞郎在過去 12 年裡升值，而且通貨膨脹率也低。

瑞士央行在 2020 年的前 9 個月，花費超過 1000 億瑞郎 (1115.1 億美元)，以減緩升值，因為投資者會為了避險，而買進瑞士貨幣。

Jordan 說，就算美國給瑞士「貨幣操縱國」的封號，也不會影響央行的貨幣政策。

他表示，他尚未與美國財長葉倫談及將瑞士撤出名單一事，但瑞士與美國技術層面和政治層面的磋商，都已經在安排，屆時會解釋立場。

對於負利率，Jordan 指出，瑞士並不是這一政策的愛好者，但現階段別無選擇，因為全球各地都實施超低利率政策。如果瑞士將利率由當前的負 0.75% 上調，貨幣將大幅升值，並使瑞士經濟陷入癱瘓。

Jordan 說：「我們必須…… 為國家的整體利益採取明智的貨幣政策。」