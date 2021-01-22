歐元區1月綜合PMI跌至2個月新低 經濟學家：雙底衰退恐無法避免

IHS Markit 周五 (22 日) 公布 2021 年 1 月歐元區採購經理人指數 (PMI) 初值，由於新冠變種病毒引發更嚴格限制措施，歐元區服務業和製造業開局不順，綜合 PMI 跌至 2 個月低點。經濟學家警告，歐元區已越來越無法避免「雙底衰退」(double-dip recession)。

歐元區 1 月 PMI 數據：

歐元區 1 月製造業 PMI 初值報 54.7，去年 12 月報 55.2

歐元區 1 月服務業 PMI 初值報 45.0，去年 12 月報 46.4

歐元區 1 月綜合 PMI 初值報 47.5，去年 12 月報 49.1

歐元區 1 月製造業 PMI 產出指數初值報 54.5，去年 12 月報 56.3

歐元區綜合 PMI 和 GDP (圖：IHS Markit)

隨著變種病毒危機發酵，歐元區不斷高升的感染率和限制措施，繼續為經濟前景蒙上陰影。1 月綜合 PMI 連續 3 個月下滑，至 47.5，仍處於萎縮狀態。

1 月製造業 PMI 自上月的 55.2，降至 54.7，服務業 PMI 自上月的 46.4，降至 45.0，兩者均創下 2 個月最低。

IHS Markit 經濟學家 Chris Williamson 表示，更嚴厲的限制措施在 1 月為企業帶來重大虧損，歐元區經濟越來越無法避免「雙底衰退」，在服務業狀況惡化與製造業增長疲軟之下，產出跌速正在加快。

不過，Williamson 也認為，儘管近期病例數激增導致樂觀情緒回落，疫苗推出仍有助於支持經濟前景信心。

歐洲央行 (ECB) 日前預計，2021 年歐元區 GDP 將增長 3.9％，2022 年 GDP 增長 2.1％，但增長預期仍取決於疫情演化。