ARK每日持股追蹤：小幅減持台積電、大買特斯拉10.9萬股

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。

anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 1 月 29 日之個股進出明細。

買進 賣出 CDXS PACB IONS SQ TXG PYPL PCAR TSM TSLA SPLK NVS REGN FATE PINS BEAM Z BEKE ROKU EXPC MTLS API FB

ARK 旗下基金包括 ARKK 及 ARKW 再次買入特斯拉合計約 10.9 萬股，斥資近 9000 萬美元，另外，也增持中概股貝殼 (BEKE-US) 和全美最大卡車製造商 PACCAR (PCAR-US)。

而此前 ARK 頗青睞的台積電 (TSM-US)、再生元製藥 (REGN-US)、Zillow (Z-US) 等皆被小幅減持。