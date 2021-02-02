台積電領軍護國群山 台股飛越所有均線大漲349點收15760點

在台積電登高一呼下，半導體護國群山今 (2) 日全面噴出，包括聯發科、聯電、IC 設計與雙 D 族群，買氣強強滾，推升大盤一度勁揚逾 400 點，金融、傳產同樣百花齊放，終場加權指數上漲 349.96 點或 2.27%，收 15760.05 點，直接飛越 5 日線、10 日線與月線三道關卡，成交值也略放大至 3067.34 億元。

台積電 ADR 周一持續強彈，台股現貨同步攻高，一度大漲逾 4%，最高來到 638 元，終場收 632 元，近乎收復之前連跌六個交易日的失土，站穩所有均線之上，市值攀升至 16.38 兆元。

權值股買氣爆棚，台股三王中的鴻海、大立光也勁揚 2-3%；傳產金融權值股百花齊放，包括台塑四寶、貨櫃三雄、中鋼、台泥、元大金、富邦金、合庫金、國泰金等都是多頭聚焦的標的。

聯發科非手機業務報捷，日前傳出打入蘋果旗下耳機廠 Beats 供應鏈，今天再推出全新 5G 數據晶片 M80，支援毫米波和 Sub-6GHz 雙 5G 頻段，在買盤湧入下，聯發科盤中衝上 952 元，創歷史新高，終場漲 2.8%，收 931 元。

IC 設計股匯集多頭人氣，除了力旺、凱鈺亮燈漲停外，包括聯詠、瑞昱、義隆、創意、立積、揚智、新唐等，也有 2-5% 的漲幅。高價股同步獲資金追捧，股后矽力 - KY 今日股價延續漲勢，漲逾 1%，收 2875 元，拉近與大立光的差距；高速傳輸 IC 廠祥碩也躋身 2000 元俱樂部成員，最高來到 2140 元，續創新高。

面板玻璃基板大廠旭硝子 (AGC) 韓國廠近日傳出熔爐爆炸事故，面板供不應求狀況恐加劇，將推升面板漲價，雙虎今日持續價量齊揚，友達一度強漲逾 5%，來到 16.75 元，創逾 5 年半新高，終場收 16.45 元；群創早盤也漲逾 4%，終場漲幅收斂至 2.5%，收 14.05 元。