【日盛投顧】權值股回神，指數站回10日線

◆盤勢分析

1. 美股科技股大漲的利多帶動周二亞股走強；台股在半導體等權值股領軍下，開盤跳空開高走高，收盤成功站上 10 日線，OTC 指數漲幅比集中市場小，收盤仍在 10 日線之下。盤面資金聚焦半導體權值股、IC 設計、塑化、航運及矽晶圓，終場指數上漲 349.96 點，漲幅 2.27%，收在 15,760.05 點，成交金額為 3,092.39 億元。三大法人合計買超 97.98 億元：外資買超 92.94 億元、投信買超 7.86 億元、自營商賣超 2.82 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：上漲量增，後續上漲須量增、下跌須量縮。

(2)、均線：站上 10 日線，下檔支撐為 5 日線 (約 15,485 點) 附近，壓力為 16,000 點附近。

(3)、技術指標：日 KD 開口收斂，觀察是否黃金交叉。

3. 櫃買指數上漲 1.70%，收在 183.45 點。短線支撐為 180 點附近，壓力為 186 點附近。

4. 台股選股方向可留意封測、遊戲、IC 設計、車用、高爾夫球具等。

結構權值股再度轉強帶領指數上漲

1. 半導體：護國神山 2330 台積電在經過外資接連多日賣超後，2/1 出現開始回補，加上 ADR 大漲周二股價轉強站上 10 日線，也帶動其他晶圓代工廠 2303 聯電及 5347 世界股價同步出現反彈；封測大廠 3711 日月光投控訂單能見度到上半年，周二股價反彈順利站上月線。

2.IC 設計：龍頭股 2454 聯發科股價再創新高，帶動整體 IC 設計族群吸引資金進駐，IP 設計大廠 3529 力旺及 6533 晶心科股價攻上漲停，另外 3034 聯詠、2379 瑞昱股價反彈上漲超過 3%。

3. 矽晶圓：全球半導體產能供不應求，矽晶圓出貨暢旺且供給吃緊，6488 環球晶股價反彈站上 10 日線，也帶動 5483 中美晶股價出現反彈超過 5%。

4. 航運：國際貨櫃短缺，相關航運股股價經過修正至季線附近後，週二出現反彈，2603 長榮、2609 陽明盤中雙雙攻上漲停。

5. 操作建議：台股周二因美股上漲出現反彈，收盤站上 10 日線，由於即將面臨農曆年封關的長假節前變現賣壓，外資期貨仍持有空單，因此短線上我們認為加權指數應會在月線區間震盪，操作上勿過度追高，靜待拉回量縮再逢低布局，選股佈局上可留意封測、遊戲、IC 設計、車用、高爾夫球具等。